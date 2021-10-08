小五女逃離生父魔爪再遇獸男　被逼肛交吞精達2年：皮膚會變好

▲阿賢明知其同居人女兒未滿14歲，竟對其伸出狼爪，強迫其吞精、肛交得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／台中報導

台中一名男子阿賢（化名）為滿足自己的獸慾，竟性侵同居人年僅11歲的女兒小花（化名），強逼她口交吞精，更對她肛交得逞，直到小花不堪阿賢的長期獸行，鼓起勇氣告訴母親和學校老師，並留下帶有精液的衛生紙做為證據，才讓整起事件曝光。台中高分院審理後，判阿賢應執行有期徒刑9年2月。

判決書指出小花領有身心障礙手冊，先前更曾被生父指侵得逞過，沒想到原以為逃離魔爪，卻是落入另一個地獄。母親的同居人阿賢平時不僅會傳色情影片給小花觀看外，更稱呼她為「小老婆」。豈料，阿賢明知小花在2016年時僅為小五幼童，卻在住處違反小花地意願，強迫小花幫其口交，還告訴小花，「吃我的精液，吃了這個皮膚會變好」，並要求小花吞下精液，對其強制性交得逞。

而自2017至2019年間，阿賢不斷對小花伸出狼爪，不顧小花的意願對其肛交和性侵得逞，直到小花不堪長期被阿賢虐待，終於鼓起勇氣向母親訴苦，也因為期間再度被阿賢性侵得逞，這次決定不再忍受的小花，留下遭到被阿賢性侵後自行擦拭精液的衛生紙當作證據，交由警方採證比對，才讓整起事情曝光。期間，小花曾多次試圖留下阿賢對她性侵後，沾有其精液的衛生紙做為證據，卻都因為被阿賢發現，怒丟到馬桶裡沖掉，阿賢還曾對她怒吼，「妳留那衛生紙是要留給妳媽看是不是？」，更會盯著小花確認有將精液沖洗掉後，才作罷。

▲阿賢向法官辯稱，叫小花「小老婆」是為了要獎勵小花，不過其證詞不被法官採信。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



訊據時，阿賢不否認和小花母親為男女朋友關係，並和2人同住，但強調自己並沒有任何性侵犯行，只是因為誤傳色情影片給小花看，至於會叫小花「小老婆」是因為小花功課不好，要獎勵她才會對她如此稱呼，而作為證物沾有精液的衛生紙，則是小花從房間垃圾桶裡撿起的。

小花在偵訊時還曾指出，後來她因忍無可忍，決定和母親哭訴，2人討論後決定通報學校老師，並前往婦產科做檢查，不過卻因為有法律上的問題而被醫師拒絕，小花的母親哭問小花為何直到現在才講，小花則回應擔心講出來母女倆都會阿賢殺死，才選擇隱忍不說，母女2人最後抱在一起痛哭。

台中高分院審理後，認為小花的證述前後大致相符，並無重大瑕疵，若非親身經歷難有如此清楚具體的指證，加上小花的驗傷單指出其處女膜有多處舊裂傷，而證物衛生紙上的精液，也與阿賢相符，更混有小花的DNA，採信小花的證詞。

而小花的母親先前察覺阿賢叫小花為「小老婆」時才詢問他為何要這麼叫，卻被阿賢回應指出「這樣叫比較親切」，還曾親眼目睹阿賢親小花的屁股和幫她刮陰毛，不過都被小花的母親制止，阿賢還硬坳這樣的行為「很正常」；至於阿賢常傳色情影片到群組，根據阿賢的說法則是為了要讓小孩提早了解「男女性愛之事，這樣才不會被騙」等語。

法官指出，阿賢為成年男性，當知傳送色情給女性，在一般社會通念下，具有強烈性暗示，並非一般日常親子互動，舉止已逾越人倫界線，顯見小花證述非假，勘可認定阿賢至少對小花強制性交4次，不採信阿賢與其辯護人的辯詞。台中高分院審酌阿賢為逞個人私慾，竟對當時未滿14歲且心智缺陷的小花強制性交得逞，且犯後否認犯行，直到現今都仍未與小花和小花母親和解並賠償損害，衡量其智識與經歷能力後，依加重強制性交等4罪，判其應執行有期徒刑9年2月。