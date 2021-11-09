金錢豹酒女撞死人獄中寫信懺悔　烘焙師胞姊收到：不甚滿意

▲陳育邦胞姊陳昱芳今凌晨PO出寫給顏子娠的信，坦言對於對方信中內容不甚滿意。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

金錢豹女服務生顏子娠於2017年11月間酒後駕駛撞死烘焙師陳育邦，遭判刑9年半定讞，陳育邦胞姊陳昱芳自2019年開始，年年都會寫信給獄中的顏女，盼透過信件往來平緩失去至親的哀傷，也希望顏女改過自新、努力向上。今年陳昱芳收到顏女的信，裡頭僅不斷寫著「對不起」，並無透露真正具體彌補過錯的作為，對此，她坦言「不甚滿意」。

據查，陳育邦企管系畢業，因當時女友愛吃甜點開始學做烘焙，逐漸培養出濃濃興趣，後來在台中旱溪夜市擺攤賣法式甜點，深獲好評，擄獲不少忠實顧客，在網路上也小有名氣，2015年間於寧夏路開設「雅妃烘焙坊」，擁有自己的店面。

事業步上軌道的陳育邦十分打拼，每天工作10多個小時，未料2017年11月14日凌晨1時許，他騎機車外出購買食材，回程途經西屯路與文心路口時，遇上34歲的顏女酒後駕駛白色賓士一路闖紅燈狂飆，以時速約160公里的速度猛力追撞，害得他當場彈飛身亡。

往後的數年，陳家經常在哀傷中渡過，為避免觸景傷情，「雅妃烘焙坊」店面也已轉讓，不過臉書粉絲專頁仍在，2019年起，陳昱芳開始與顏女通信。

因弟弟忌日將到，陳昱芳今凌晨在粉專分享給顏女的信，由於顏女今年信中寫到的內容，只有不斷地道歉，雖有關心陳家是否施打疫苗，但未提及未來規劃、要如何變好，讓陳昱芳在文章開頭便寫道「帥主廚離世將滿四年，今年依舊收到一封懺悔信，不甚滿意，除了懺悔，什麼近況都沒說。」

陳昱芳說，她在往年的信裡說的很清楚，希望顏女往光明的地方前行，要看的是具體的改變，盼顏女分享正在做的、正在經歷的、正在計劃的，或者回歸社會時決定去哪裡等等，或是如果不說對不起，被害者家屬見到什麼樣的她（顏女）會感覺已痛改前非？

陳昱芳信中指出，除了非常努力，顏女的使命就是此生必須不停地變更好，今天要比昨天好，這是今生的人生功課，希望顏女好好修完它，「這些，才是我們通信的意義。」

本案發生時顏女車上還另有2名友人，不過法官認2人與顏女撞死人無因果關係，免負賠償責任。全案經二審判處顏女9年6月定讞，民事則賠償1068萬元。

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▲陳昱芳今凌晨PO出寫給顏子娠的信 。（圖／截取自臉書）