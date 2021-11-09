他環抱失學少女騎車被揪出酒駕　女友+乾弟6字經嗆警下場慘

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子酒後以環抱的方式載著一名少女騎機車，雙人均無戴上安全帽，遭巡邏警攔下，並對他進行酒測，引起同行另一機車上的男女不滿，對警員飆罵6字經，警方強制力壓制，經調查少女竟是通報的失蹤人口，男子酒測值0.31，訊後依公共危險、妨害公務等罪移送，少女則交由家長領回。

▲潘男喝礦泉水漱口準備酒測 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，日前24歲潘姓男子與29歲石姓女友、23歲陳姓乾弟弟及15歲黃姓少女，到新北市新莊區一家KTV喝酒歡唱，直至晚間9時許，4人帶著醉意，分乘2部機車離開，此時少女躍躍欲試地說沒騎過想騎機車看看，於是潘男讓少女坐在前座，以環抱方式騎乘返家。

▼警方巡邏發現潘男違規，準備攔查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

就在4人行經新莊區中華路二段3巷口時，因2人均未戴安全帽遭巡邏警員攔下盤查，警員聞到潘男身上有濃濃酒味，問他「有沒有喝酒」，潘男沈默不語，還讓他購買礦泉水漱口休息，就在依法進行酒測時，另一部機車上的石姓女友及陳男開始挑釁警員。

石女不斷用難聽的6字經問候警員，陳男也加入戰局辱警，還伸手阻礙警員酒測，雙方在騎樓下推擠，警方最後用強制力將2人壓制逮捕，潘男經酒測值0.31mg/L，已涉犯公共危險罪，4人被帶回派出所偵訊。

▼石姓女友（紅圈）6字經罵警阻撓酒測 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經調查，黃姓少女竟是9月通報的中輟生失蹤人口，翹家期間都與潘男等人同住，警方立即通知家長到場帶回，潘、陳、石3人則依公共危險罪、妨害公務等罪移送新北地檢署偵辦。

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