嘉義古蹟文化路郵局每坪租金不到460元　王美惠質疑賤價出租

▲文化路古蹟郵局。（圖／王美惠國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

登錄為嘉義市歷史建築的嘉義文化路郵局（原嘉義郵局），今年5月投入4300萬經費進行為期一年的外牆整修，盼恢復歷史樣貌再現風華。然而，近日卻傳出該郵局遭賤價出租，遭質疑圖利特定廠商，民進黨立委王美惠質疑，文化路郵局徵租案租期長達15年、總費用超過6000萬，竟只有10天等標期，要求交通部長王國材必須徹查此事，別讓嘉義市古蹟建築被賤租糟蹋了。

近日傳出，嘉義郵局在7月1日建築物尚在施工封閉之時，公告等標期僅有10天的徵租訊息，整個過程僅有一家廠商投標，不只月租金底價較周邊便宜許多，且附帶最長達1年半之免付租金裝修期。

王美惠表示，經查文化路周邊店面租金，30坪店面月租要10萬，平均每坪3000元，文化路郵局兩層樓共約741坪，每坪不到460元低租，根本是將古蹟郵局賤價化出租。

王美惠質疑，一般民眾在外短期租屋，都還需要現場看房仔細評估後再決定，但文化路郵局徵租案租期長達15年、總費用超過6000萬，竟只有10天等標期，且仍在工程期間建物封閉不對外開放，郵局如此不合常理的標案設計，著實令人不解。

王美惠指出，中華郵政稱「因該建物為古蹟，承租使用需申請文資審議，故以低於市價行情租金出租」的說法更加不合理，正因為是古蹟，已有其無形的附加價值在，郵局已經主動給予約612萬元的最高1年半免付租金裝修期優惠，怎還需要再調降後續14年租金，根本無心將郵局資產收益最大化，令人心寒。

王美惠表示，文化路郵局不僅建在全嘉義最熱鬧的黃金地段，也是從日治時期就存在的歷史建築，更是市民們的無價財產。此建物標租過程相當粗糙，流程也交代不清，對於公有建物標租程序被如此處理，感到相當不解，要求王國材必須徹底調查，以昭公信，別讓嘉義市古蹟建物被如此賤租糟蹋了。