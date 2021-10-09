國慶連假防疫不放假　台南市政府強化外籍移工反毒打詐

▲台南市警五分局在國慶連假期間，協同移民署台南專勤隊、市府工務局公園管理科人員前往台南公園執行「防疫專案」擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶連假外籍移工也利用連假相互聯繫，台南公園及富北街移工商圈是台南市外籍移工踏青、出遊的熱門聚點，許多身著異國服飾的移工，在公園、商店內享受怡人的環境，近來因疫情影響，少數外籍移工因不諳我國防疫規定及法律觸法，市府團隊全面加強反毒、打詐，加強查緝非法移工維護治安，預防防疫破口。

為保障合法移工在台生活的安全、防範不法移工犯罪，市警五分局特別在國慶連假期間規劃勤務，協同移民署台南專勤隊、工務局公園管理科人員前往台南公園執行「防疫專案」擴大臨檢勤務，同時協請新移民志工人員，身著印尼傳統服飾，以母語同步宣導防疫規定及相關犯罪預防事宜，提醒外籍移工勿觸犯台灣法律，運用剛柔並濟、警民合作的方式，期盼有效預防犯罪，也展現警方為民服務最誠摯的關心！

本項專案勤務，外事警察同時透過多國語言宣導及宣導單，宣導各項防疫規定、犯罪預防、交通安全、防制人口販運、等作為；移民署也配合勤務，攜帶指紋機同時查核移工身分。

市警五分局局長洪頂力表示，本次勤務「亮」點，是由新移民以移工母語同步協助警方翻譯，執行臨檢勤務，希望透過本次母語互動宣導方式，使外籍移工能提升防疫及犯罪預防意識，警方勤務將促進外籍移工法治精神，擴大守法效益，杜絕外籍人士在台非法活動！