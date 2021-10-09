第二批立陶宛贈台23.59萬劑AZ今抵台　4600劑「月底」就到期

▲AZ疫苗 。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

立陶宛再次捐贈台灣23.59萬劑AZ疫苗，原訂7日抵台，但因進出艙手續複雜而延遲，現傳出將在今（9）日晚8時30分抵台。指揮中心指揮官陳時中表示，這批疫苗效期比較短，其中有4600劑在10/30就到期，完成封緘檢驗後，會立即投入施打，餘下疫苗則在11/30到期，均由指揮中心統籌規劃。

繼首批捐贈我國2萬劑AZ疫苗後，立陶宛9月宣布，再次捐贈我國第2批23.59萬劑AZ疫苗。這批疫苗原本預定10月5日啟運，10月7日抵台，但一直到7日未有到貨消息，外界一度關心是否中間有變數，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當時在記者會中說明，是因為進出艙手續複雜才延遲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於立陶宛再次捐贈疫苗，總統府表示，這是繼7月底立陶宛捐贈2萬劑的疫苗抵台後，立陶宛政府再次宣布捐贈台灣疫苗。這再次證明，立陶宛熱愛民主、支持民主夥伴的力量，溫暖而強大，而我們也深信，民主夥伴間「善的循環」，一定能攜手共渡疫情挑戰。

指揮中心也說明，值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，立陶宛再度伸出援手，提供這批COVID-19疫苗，有助提升我國疫苗覆蓋率，指揮中心再次向立陶宛政府與人民致上誠摯謝意。