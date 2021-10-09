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為8萬包養金正妹摩鐵連結　睜眼「不見豪車」火大要走...遭性侵

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲陳姓男子佯稱自己是公司老闆，透過包養網站欲包養女子，不料卻被識破，怒對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自Pixabay）

記者林冠吟／嘉義報導

陳姓男子去年透過包養網站，對小芳（化名）佯稱是公司老闆，喊出每月8萬元包養，2人相約到汽車旅館見面，卻被小芳識破陳男謊稱是公司老闆一事，氣憤欲走之際，豈知卻被陳男憑著體型與力氣優勢，對其性侵得逞。嘉義地院審理後，依強制性交罪，判其有期徒刑4年。

陳姓男子擔任廚師一職卻在去年8月，透過包養網站和小芳結識，佯稱自己是某公司老闆，對小芳開出每月8萬元的包養費用，待小芳答應後，2人相約在嘉義市的某汽車旅館見面。小芳一見到陳男，由於陳男的外貌年紀、穿著打扮和言談舉止，都不像是公司老闆而頓生疑竇，不過這些疑慮，都在陳男承諾隔天一早會開車帶小芳去挑禮物、參加朋友聚會等而消失，也同意和陳男一起留宿在汽車旅館內。

直到隔天一早，小芳發現陳男根本沒有開車來，發現陳男昨天對她做出的種種承諾都只是虛應之詞，氣到想離開現場，卻被心有不甘的陳男，憑藉著體型與力氣上的優勢，對其性侵得逞。事發後，小芳因覺得身體已經被玷汙，衝進浴室洗澡，等她出來後才驚覺陳男早已趁機逃跑，怒報警處理。

訊據時，陳男坦承確實有和小芳發生關係，不過卻強調沒有任何強制犯意。陳男指出，案發當天2人一見面，小芳就對他有戒心，並質疑他的穿著打扮不像老闆，不過在他的安撫下妥協，當晚就和他發生關係。翌日，小芳下樓後發現車庫沒有汽車，再度質問，他也再安撫表示汽車停在外面，等下就會開來接她，2人才在退房前再度發生關係。

而陳男的辯護人也為其辯護指出，小芳就是因為缺錢所以會在包養網站上尋找金主，2人第一次見面時小芳就已懷疑陳男的金錢能力，如為求安全，應會藉故離開，但小芳非但沒有離開，反而還和陳男在汽車旅館同睡一晚，顯然與常情不符，且2人隔天一早發生口角，小芳無法合理交代案發的時間順序，其被性侵後卻先去洗澡，在陳男離開後也未報警，反而先傳訊息給陳男質疑他「為什麼騙我？」顯然有違常情；另小芳指出有用指甲抓傷陳男的背部，但陳男的背部卻無傷痕，認為小芳的證詞不可採信。

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲小芳被陳男性侵得逞後，覺得身體被玷汙，立即衝往浴室洗澡，更不斷傳訊息給陳男指出「我一定會去自殺」。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）

嘉義地院審酌小芳當時的報案通話錄音，其和員警溝通的過程中不斷哭泣，後續也傳送「我一定會去自殺」、「我一定會死給你看」、「為什麼要騙我」等語給陳男，小芳對陳男的犯行莫不指證歷歷，讓法官認為若非親身經歷，應難以憑空杜撰被害情結。

法官審酌2人的對話紀錄認為，小芳早在一開始就對陳男的經濟能力存有戒心，見面後看見陳男的衣著不像老闆，更加深戒心，實在難以想像小芳會在陳男一句「我有錢」、「車停在外面，等下開進來接你」等口頭承諾，就相信陳男的經濟能力，而答應和陳男發生關係。

至於為何小芳在懷疑陳男並無金援能力後，卻仍留在汽車旅館中，小芳在訊據時也指出，房間錢是她付的，當天因為很累也想休息，所以在此過夜等等，勘可採信；不過小芳在訊據時曾指出，有抓傷陳男的背部，但陳男背部卻未有傷痕，而小芳的指甲裡也未驗出陳男的DNA一事，法官則指出，由於小芳並未強調是以何種抓法抓傷陳男，再加上小芳的指甲相當短，其被性侵後又以沖洗身體，因而未能在陳男的背後留下傷痕，或在指甲中驗出陳男的DNA等均屬合理，不能因此認為小芳的證詞不可採信。

嘉義地院審理後認為，陳男為滿足一己私慾，不顧小芳肢體動作表示拒絕，強行對其性侵得逞，顯見欠缺尊重女性身體自主權的觀念，犯後更未坦承犯行，迄今也未取得小芳的諒解獲賠償其損失，衡量其智識與經濟能力後，依強制性交罪，判其有期徒刑4年。

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