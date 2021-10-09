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社會 社會焦點 保障人權

15歲少年失控對父親揮拳！帥警一招讓他冷靜：看著我的XX

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋一名患有自閉症的15歲少年，日前晚間跟父親吵架負氣離家，後來父親在民權路的巷子內找到人，但少年不願回家還作勢揮拳攻擊，員警獲報到場先把父子隔開，一名帥警發現少年的症狀，立即請同事關閉蜂鳴器並把無線電調小聲，接著輕聲關心，並使出「這一招」成功說服少年回家。

▲▼范仕緯。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲古姓少年歇斯底里喊叫，其他員警是大聲要求他冷靜，警員范仕緯立即阻止，並換一種溝通方式。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，15歲古姓少年因細故跟父親發生爭執後離家，父親騎車找到他，要求上車未果，兩人又發生了衝突，附近民眾見狀報案，板橋所警方到場看到古姓少年正歇斯底里地喊叫著，且嘗試與警對抗，警員范仕緯見狀立即提醒同事，「他這個不能用兇的，來弟弟你看我」。

范員要求古姓少年看著他的眼睛，「來~弟弟，你會數數嗎？」成功引導焦慮的古姓少年從1數到100，而少年的情緒也慢慢平復，接著范員開口說，「那請爸爸帶你回家好嗎？」少年邊喝水邊點頭說好，乖乖坐上機車離開。

▲▼范仕緯。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲范員一手輕撫在古姓少年的胸口，成功讓少年冷靜。（圖／記者陳雕文翻攝）

現年29歲的范仕緯，畢業於淡江大學，曾是籃球隊員，後來為了守護社會決定從警，穿上制服後積極打擊犯罪，工作態度認真深受長官、同事喜愛。面對刁民或罪犯，他就會用銳利且肅殺的眼神及氣勢震懾。也經常遭人投訴，理由是「講話沒有溫度」讓他哭笑不得。

▲▼范仕緯。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼現年29歲的范仕緯，對刁民與犯人採取「0度眼神殺」，但對弱勢則會拿出滿滿的溫暖及耐心。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼范仕緯。（圖／記者陳雕文攝）

因為他的「溫度」是用在需要的人身上，好比古姓少年，就在一次跟范員的交談中，感受到了溫暖且無害的眼神，進而放下心防，願意接受引導數數字並乖乖回家。

▼范仕緯神似當年英俊瀟灑的藝人「錢小豪」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼范仕緯。（圖／記者陳雕文翻攝）

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