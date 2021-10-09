強力維護山區安寧　國慶連假前夕環、警、監聯合稽查

▲台南市白河分局8日晚上於關子嶺南寮社區活動中心前，與台南市警交通大隊、台南市環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局8日20時至24時於關子嶺南寮社區活動中心前，與台南市警交通大隊、台南市環保局及新營監理站等單位32人，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，總計開罰13件，其中違規改裝車輛7件、無照駕駛3件及逾檢註銷1件、未戴安全帽2件、噪音車檢驗6輛，其中超標不合格告發3輛。

172線、175線關子嶺蜿蜒曲折之山路是許多改裝車輛、大型重機的跑山口袋名單，週末夜晚時常出現車輛呼嘯而過，雖關子嶺為風景區仍居住不少住戶，加上地區特性居民早睡早起，凌晨之改裝車輛引擎聲，干擾睡眠引發民怨。對此台南市交通警察大隊、白河分局、台南市環保局及新營監理站等單位人員，針對改裝車經常出入路段，加強攔查取締相關違規車輛，希望藉此遏止歪風。

除執行聯合稽查外，環保局已於172線仙草埔段，設置「車輛排氣管聲音照相科技執法」，只車輛行駛經過大於86分貝，將直接拍照逕舉，以有效防制改裝噪音車進入山區擾民。

白河分局長陳明宏表示，為保障山區用路人行車安全及安寧秩序，將持續規劃巡邏、守望及路檢勤務，針對改裝車輛、危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時與環保局、監理站等單位，共同執行聯合稽查勤務，提高執法強度及頻率外，透過交通安全宣導及改善交通工程等多方面並進，希望能建立用路人良好駕駛習慣，減少交通事故發生，也呼籲車主勿任意改裝車輛，共同維護用路人的安全。