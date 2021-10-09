友人爸「只因太懶」沒拿五倍券！不領一族曝理由　他震驚喊QQ

▲聽到有人不領五倍券，原PO超震驚。（圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是三倍券還是五倍券，對台人來說都是不無小補的小確幸，還有振興店家的作用，但他聽說有人卻不想領，忍不住驚訝！一位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「不領五倍券」，說友人爸爸因為「懶」，先前的三倍券沒領，這次也打算不領五倍券，「有點好奇大家有聽說過不領的人嗎？是什麼原因啊？」

這位網友文中表示，聽說朋友爸爸不領五倍券，之前三倍券也沒領，讓他很訝異，「對還沒財富自由的我來說，五千不少耶！」就很好奇，有沒有網友聽說過身邊有不領五倍券的人，原因是什麼，「我朋友爸爸沒原因，好像只是懶惰QQ！」

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貼文一出，就有人秒留言，「有啊！我先生朋友全家至少2個以上沒領，說不知道怎麼花用+懶」、「古板親戚不領加碼券，說是不想上網填個資不安全= =，所以我們想幫他抽也不行」、「兩次都沒領，太麻煩。」看到有人說不知道怎麼花，讓原PO不禁喊QQ，「我第一次遇到耶！不知道怎麼花QQ」、「我覺得我可能要身價過億，才會對五千無感……」

還有網友表示，其實不去領振興券的不見得是有錢人，「是沒物慾又懶懶懶」、「以前3600消費券也有棄領」、「有人真的只是懶。」有人則透露在銀行上班的友人說法，「銀行的朋友說，不少接觸到的有錢客戶，很多都說懶得領，而且那些人去年發三倍券的時候就沒領了，懶得研究一大堆。」