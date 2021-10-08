五倍券上路首日！492萬人已領紙本券、占比逾4成

▲紙本五倍券今（9）日開放領取。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者梁珮綺台北8日電

振興五倍券今天正式啟用，上千萬預訂紙本券民眾可到超商、超市或藥妝店門市領取，根據經濟部統計，截至晚間9時止，約492萬人已領取，約占41%；數位綁定人數也突破400萬大關，兩者相加約893萬人。

為刺激內需，政院發放五倍券，今天起至明年4月30日可使用，範圍遍及實體店家、電商，推估經濟效益可達新台幣2000億元，而經濟部、交通部、原民會、農委會、文化部、教育部、客委會、國發會也推出加碼券，盼促進消費。

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五倍券官網9月22日起由數位綁定率先開跑，有信用卡、電子票證與行動支付可選擇，9月25日至10月1日為首梯紙本券預訂，今天至10月21日可至超商、超市或藥妝店門市領取，時間為每天上午9時至晚間10時。

根據經濟部統計，截至今晚9時止，已有492萬2134人領取紙本券，約占目前預訂紙本券人數的41%；數位綁定則突破400萬大關，約401萬5329人。

加碼券方面，好食券不需抽籤，只要在10月29日前完成數位綁定就可得到，經濟部長王美花日前指出，盼藉此再吸引20至30萬人選擇數位券；其他券種則採「先登記、後抽籤」形式，10月11日展開抽籤。

各大券種中，以國旅券、農遊券、藝Fun券、動滋券最受歡迎，皆破千萬人登記；客庄券也有969萬人、地方創生券有636萬人、i原券則有131萬8031人。

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