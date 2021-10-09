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時代：「美軍駐台」為美中關係增添火藥味　仍令人非常擔憂

▲▼美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

▲美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

文／中央社記者周世惠舊金山8日專電

美媒近日報導，美軍秘密駐台訓練國軍已至少一年。對此，《時代雜誌》引述澳洲學者分析指出，這反映中美競爭不太可能有重大突破，仍令人非常擔憂。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）昨天援引未具名官員說法報導，起自川普時代，美軍特種部隊及支援部隊20多名成員已秘密在台、採輪調模式訓練中華民國國軍至少一年。《時代雜誌》（TIME）於7日的網路版報導，過去一週，北京對台灣西南防空識別區（ADIZ）派出近150架次的共機侵擾。

五角大廈發言人拒絕評論此項部署，但指出，美國「對台灣的支持和防衛關係與中國當前的威脅保持一致」；而中國外交部則回應警告，「會採取一切必要的措施保護其主權和領土完整」。

澳洲國際關係學者畢斯利（Nick Bisley）表示，美國官員現在願意證實已傳聞多月的台海軍力部署謠言，不過這只是告訴世人，「中美競爭不太可能有重大突破、仍令人非常擔憂」。

此外，美國中央情報局（CIA）昨天宣布成立對應中國問題的「中國任務中心」（China Mission Center），規格比照冷戰時期的蘇聯。中央情報局局長勃恩斯（William Burns）稱中國是美國面臨「最重要的地緣政治威脅」。

▲▼ 美中關係,美中,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲《時代雜誌》引述澳洲學者分析指出，中美競爭不太可能有重大突破，仍令人非常擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，美國總統拜登在5日時被要求評論中國對台挑釁行為時，他淡化衝突的可能性，並說他和中國國家主席習近平談過台灣議題，雙方同意「遵守台灣協議」。

《時代雜誌》指出，所謂「協議」，也就是廣為人知的「一個中國」政策，但北京把「一個中國」解釋為美國承認台灣是中國不可分割的一部分；對華府而言，該政策「承認」北京政權對於台灣這個自治島嶼的主張，而非支持中國統一台灣。

國際間愈來愈多人認同台灣是超級強權之間的引爆點。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日被《英國廣播公司》（BBC）問及美國是否準備保衛台灣的議題，他說，美國「現在就會採取行動試著避免那一天到來。」

有分析家質疑美國對台的訓練部署。華府智庫學者佛里曼（Benjamin H. Friedman）在一份簡報中表示，美國此舉「有可能進一步損害與中國的關係，捲入一場原可避免的戰爭，甚至演變成核戰」。佛里曼認為，與其把美軍留在台灣，美國應該加大台灣自衛能力的投資，尤其是雷達和機動反艦與防空導彈。

北京清華大學戰略與安全研究中心資深研究員、退役中共解放軍將領周波告訴《時代雜誌》，「拜登想要極端的競爭，而非衝突」，但他說，「衝突和極端競爭只有一步之遙」。

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