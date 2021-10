美軍核潛艦霸氣破冰上浮　北極熊興奮「抱住狂舔」

▲海狼級潛艦「康乃狄克號」(USS Connecticut)曾經被北極熊抱著狂舔。(圖/翻攝自Twitter/U.S. Naval Institute)

記者林彥臣/綜合報導

美軍日前證實,海狼級核攻擊潛艇「康乃狄克號」(USS Connecticut)在南海碰撞不明物體,導致十多名官兵受傷,必須返回關島。 美國海軍研究所(U.S. Naval Institute SSN-22)8日在推特也發一則趣聞表示,「康乃狄克號」並非首次發生碰撞意外,過去曾被北極熊抱舔過。

美國海軍研究所在官方推特發文指出,「康乃狄克號」並非首次發生碰撞事故,在2003年一次破冰上浮時,一隻北極熊立刻跑過去,抱著舵狂舔,直到牠舔到不想舔為止。

USS Connecticut's collision today was not the first time the sub unexpectedly came into contact with something. After the Connecticut had surfaced in an ice pack in 2003, a polar bear approached and began to lick the rudder before deciding he did not want a sub and wandered off. pic.twitter.com/xUmJt92enN