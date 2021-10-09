美軍核潛艦霸氣破冰上浮　北極熊興奮「抱住狂舔」

▲海狼級潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut）曾經被北極熊抱著狂舔。（圖／翻攝自Twitter／U.S. Naval Institute）

記者林彥臣／綜合報導

美軍日前證實，海狼級核攻擊潛艇「康乃狄克號」（USS Connecticut）在南海碰撞不明物體，導致十多名官兵受傷，必須返回關島。 美國海軍研究所（U.S. Naval Institute SSN-22）8日在推特也發一則趣聞表示，「康乃狄克號」並非首次發生碰撞意外，過去曾被北極熊抱舔過。

美國海軍研究所在官方推特發文指出，「康乃狄克號」並非首次發生碰撞事故，在2003年一次破冰上浮時，一隻北極熊立刻跑過去，抱著舵狂舔，直到牠舔到不想舔為止。

USS Connecticut's collision today was not the first time the sub unexpectedly came into contact with something. After the Connecticut had surfaced in an ice pack in 2003, a polar bear approached and began to lick the rudder before deciding he did not want a sub and wandered off. pic.twitter.com/xUmJt92enN — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 7, 2021

海狼級原本是要在冷戰期間對抗當時的蘇聯而研發的先進核潛艦，但隨蘇聯解體與美國國防經費大幅刪減，原訂建造29艘的海狼級最後只做3艘，另外2艘分別是海狼號（USS Seawolf,SSN-21）與卡特號（USS Jimmy Carter,SSN-23）。

▲康乃狄克號經常在北極執行任務。（圖／取自美國海軍官網US Navy）



海狼級潛艦以能夠在絕對安靜的模式，在北極冰面下長時間潛航著稱，在情報與其他重要任務裡極其活躍。但因數量過少、單位成本高加上搭配諸多精密科技，這次美國海軍恐得花上一筆龐大的維修費用，且因很可能沒有備用艇殼供維修，結構受損意味修復得花一段很長時間。

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