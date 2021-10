胡錫進推特恐怖警告：美軍派240人駐台　看解放軍「會不會空襲」

▲美國駐軍台灣的話題,在國際間引發討論。(示意圖/翻攝自美國特種部隊官網)



記者林彥臣/綜合報導

華爾街日報今天報導指出,美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年,相關話題在國際間引發討論。對此中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進,在推特上以英文發文警告,美軍只要派出240人駐台「看看解放軍會不會空襲,消滅那些美國侵略者」。

胡錫進推文指出,為什麼(美軍)只有2打(24人)的成員,為什麼要偷偷摸摸的,美國應該公開派遣240名穿著制服的美軍,並且公開他們的駐地,「看看解放軍會不會發動針對性的空襲,消滅那些美國侵略者」。

華爾街日報7日率先披露的消息,美國一支特種作戰部隊及一支海軍陸戰隊在台秘密訓練國軍成員,其中20多名特種作戰部隊正在為台灣陸軍小分隊進行訓練,而海軍陸戰隊成員則和台灣海軍陸戰隊合作進行小艇訓練。

▲胡錫進警告,美軍派240人駐台,看看解放軍會不會發動空襲。(圖/翻攝自Twitter/Hu Xijin 胡锡进)



路透社也引述2名知情人士說法指出,美國特種作戰部隊被臨時調派至台灣,主要對台灣部隊進行訓練。儘管消息人士拒絕透露確切時間,但也點出是在拜登政府1月份上台之前。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)接受路透社訪問指出,「不排除北京政府早已知情的可能性」,早在川普執政時期,美國特種部隊協助訓練的畫面就曾經在網路流傳,「但公開此事將迫使中方作出反應,可能因此加大對台灣施壓。」

Why just two dozen members? Why secretly? The US should send 240 servicemen publicly, in US military uniform, and make public where they are stationed. See whether the PLA will launch a targeted air strike to eliminate those US invaders! https://t.co/0Herr8TBtu