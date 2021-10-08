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胡錫進推特恐怖警告：美軍派240人駐台　看解放軍「會不會空襲」

▲▼美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

▲美國駐軍台灣的話題，在國際間引發討論。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

記者林彥臣／綜合報導

華爾街日報今天報導指出，美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年，相關話題在國際間引發討論。對此中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，在推特上以英文發文警告，美軍只要派出240人駐台「看看解放軍會不會空襲，消滅那些美國侵略者」。

胡錫進推文指出，為什麼（美軍）只有2打（24人）的成員，為什麼要偷偷摸摸的，美國應該公開派遣240名穿著制服的美軍，並且公開他們的駐地，「看看解放軍會不會發動針對性的空襲，消滅那些美國侵略者」。

華爾街日報7日率先披露的消息，美國一支特種作戰部隊及一支海軍陸戰隊在台秘密訓練國軍成員，其中20多名特種作戰部隊正在為台灣陸軍小分隊進行訓練，而海軍陸戰隊成員則和台灣海軍陸戰隊合作進行小艇訓練。

▲▼胡錫進警告，美軍派240人駐台，看看解放軍會不會發動空襲。（圖／翻攝自Twitter／Hu Xijin 胡锡进）

▲胡錫進警告，美軍派240人駐台，看看解放軍會不會發動空襲。（圖／翻攝自Twitter／Hu Xijin 胡锡进）

路透社也引述2名知情人士說法指出，美國特種作戰部隊被臨時調派至台灣，主要對台灣部隊進行訓練。儘管消息人士拒絕透露確切時間，但也點出是在拜登政府1月份上台之前。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受路透社訪問指出，「不排除北京政府早已知情的可能性」，早在川普執政時期，美國特種部隊協助訓練的畫面就曾經在網路流傳，「但公開此事將迫使中方作出反應，可能因此加大對台灣施壓。」

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