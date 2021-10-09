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飛機座位代碼有秘密「一個字母消失了」　網見原因讚翻：有智慧！

▲飛機,機艙,搭機,緊急逃生門,緊急出口,托盤桌,安全須知卡,機艙窗戶,托盤桌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲機上座位代碼有秘密？背後其實是貼心考量。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／柯沛辰報導

隨著全球疫情出現曙光，不少人也開始盼望往昔出國旅遊的時光。不過，你有留意過嗎？其實飛機的座位代碼有特定的規律，還有一些使用上的規則。對此，中華航空7日就在臉書公開「機上座位代碼的秘密」，讓不少網友直呼「長知識了！」

華航在臉書發文，開頭寫下一串“1111111I111111I11I1”隨後詢問廣大網友「你能一秒看出以上有幾個『1』幾個『I』嗎？」文中解釋，由於數字「1」和英文「I」外型相似，為了避免混淆，飛機上座位代碼基本上不使用「I」。

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文章一出，隨即有網友恍然大悟，座位H、J其實是相鄰的位置，「難怪上次我拿到H，我朋友拿到J，一開始還以為旅行社故意的」。其他網友則紛紛留言，「很體貼的措施」、「原來如此，以前都沒注意」、「貼心的設計，以後搭機就不用猜半天了」、「也是一種防患未然超前部署的概念，有智慧！」

事實上，航空公司還有些不成文的規定，除非機型或規定有異，否則一般情況下，代號A、K大多是靠窗的座位，另外除了上述提到的英文「I」，數字「0」與英文「O」，以及「5」跟「S」，還有「8」跟「B」，也因為外形相似易混淆，較少同時出現。

主要考量就是登機時間有限，雖有空服員引導，但如何讓乘客快速找到座位也很重要，所以機票在資訊設計上會盡量避免易混淆的代碼組合。

▼為了節省登機時間，除了空服員引導，座位代碼設計上也會盡量避免乘客混淆。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼空服員,行李,行李櫃,飛行安全,飛機,機艙,座位。（圖／記者周宸亘攝）

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