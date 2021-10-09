　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲　竟罹患全球僅200例怪病

▲▼16歲的選美少少女，因為早衰症外表看起來像50歲。（圖／翻攝自自YouTube／GMA Public Affairs）

▲16歲的選美少少女，因為早衰症外表看起來像50歲。（圖／翻攝自自YouTube／GMA Public Affairs）

記者林彥臣／綜合報導

菲律賓一位16歲的少女卡拉格（Raizel Calago），在14歲的時候就參加過選美，可想而知對子己的外貌相當有自信，但是沒想到短短2年的時間，她的身上開始冒出皮疹、皺紋，讓她的外表光速衰老成50歲的樣子，卡拉格的罕見案例，還登上了菲律賓最大電視網 GMA 的節目，引起全國轟動。

綜合外媒報導，卡拉格罹患的是早衰症，是一種罕見的加速衰老綜合症，全球只有200例，經常表現在兒童期早期，並會導致提早死亡，這個疾病是由編碼蛋白質（核纖層蛋白 A）的 LMNA 基因，產生零星突變引起的，這個基因扮演細胞核的分子支架功能。

▲▼16歲的選美少少女，因為早衰症外表看起來像50歲。（圖／翻攝自自YouTube／GMA Public Affairs）

▲16歲的卡拉格，外表看起來比36歲的媽媽更年長。（圖／翻攝自自YouTube／GMA Public Affairs）

卡拉格說，生病之後嚴重影響了她的社交生活，她不再跟朋友聚會玩耍，甚至幾乎不出門。卡拉格的母親甚至傷心的表示，「當他們告訴我，女兒年紀看起來比我還大的時候，我非常難過」。

早衰症目前沒有找到有效的治療方式，罹患之後衰老的狀態也幾乎不可逆，只能用延緩老化的現象，另外還會引發心臟衰竭、中風、骨質疏鬆等疾病，因此還要針對心臟與骨骼問題進行預防性治療。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
5子女吞2千萬家產　媽慘被棄公園：他們不可能丟掉我
「5長髮女抬我到水池」　男離奇失蹤12hrs：她們不讓我離開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍悄悄駐台「早不是秘密」？　英媒3點分析：關鍵是曝光時機

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲　竟罹患全球僅200例怪病

快訊／菲律賓總統競選登記截止 「杜特蒂女兒」確定沒報名

美國就業增長不如預期但「能源股帶動」　美股早盤開高

雙寶媽付不起看診費「牙齦腫脹化膿」！絕望自拔11顆牙：終於解脫

快訊／阿富汗清真寺爆炸　已知至少100人死亡、200人受傷

美女醫師遭恐怖潑酸！前男友「扮女人」來敲門　一聲慘叫右眼失明

登《花花公子》封面！　23歲男星成首位「同志兔男郎」

「胸太大」被迫退役！巨乳女車手轉行爆紅　性感辣照狂吸200萬粉

電動車市佔近80％　這國將成全球第1個「燃油車消失」的國家

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

黃秋生「每場都床戲」合作謝盈萱　跟范少勳騎車兜風..超怕喊：看前面！

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

美軍悄悄駐台「早不是秘密」？　英媒3點分析：關鍵是曝光時機

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲　竟罹患全球僅200例怪病

快訊／菲律賓總統競選登記截止 「杜特蒂女兒」確定沒報名

美國就業增長不如預期但「能源股帶動」　美股早盤開高

雙寶媽付不起看診費「牙齦腫脹化膿」！絕望自拔11顆牙：終於解脫

快訊／阿富汗清真寺爆炸　已知至少100人死亡、200人受傷

美女醫師遭恐怖潑酸！前男友「扮女人」來敲門　一聲慘叫右眼失明

登《花花公子》封面！　23歲男星成首位「同志兔男郎」

「胸太大」被迫退役！巨乳女車手轉行爆紅　性感辣照狂吸200萬粉

電動車市佔近80％　這國將成全球第1個「燃油車消失」的國家

美軍悄悄駐台「早不是秘密」？　英媒3點分析：關鍵是曝光時機

民眾檢舉項目剩46條「不包括紅黃線違停」！網看傻：那幹嘛劃線？

台灣打疫苗死亡數超過染疫亡！微博熱搜引2.9億閱讀　陸網友大驚

飛機座位代碼有秘密「一個字母消失了」　網見原因讚翻：有智慧！

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲　竟罹患全球僅200例怪病

快訊／菲律賓總統競選登記截止 「杜特蒂女兒」確定沒報名

吃加熱隔夜菜　她家中「突臉慘白昏倒」！恐怖真相曝光

GFRIEND銀河、信飛、嚴智組3人團再出發！　新團名「VIVIZ」由來曝光

經紀人直播後收龍龍訊息「內容曝光」！　不後悔簽約…吐後續動作

下午睡覺「刑警突敲門」！單身男聽問話崩潰：單身狗錯了嗎？

婚禮前遇車禍！準新郎肉身護妻 兩人遭撞飛「一度暈眩」急送醫

國際熱門新聞

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

「5女抬我進水池」男離奇失蹤12hrs

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

「胸太大」被迫退役　巨乳自行車手轉行爆紅

即／菲律賓總統競選登記截止 杜特蒂女兒沒登記

就業增長不如預期但能源股帶動　美股開高

18位NBA球員涉詐1億被捕　他在台灣打SBL自曝犯行

真子公主為愛遭網友砲轟　患PTSD上皇夫婦超擔心

劉德音：有人在囤晶片　馬斯克早有答案

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

即／阿富汗清真寺爆炸　已知至少100人死亡、200傷

這國電動車市佔近80％　將成首個燃油車消失國家

地方媽媽「挺雪乳躺床」10秒片太胸

更多熱門

相關新聞

即／菲律賓總統競選登記截止 杜特蒂女兒沒登記

即／菲律賓總統競選登記截止 杜特蒂女兒沒登記

「2022菲律賓總統」大選登記參選於8日截止，眾所關注的現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）確定沒有完成登記報名的程序。

「5女抬我進水池」男離奇失蹤12hrs

「5女抬我進水池」男離奇失蹤12hrs

嫩妹遇變態遭舔吸手指　噁爛行徑曝光

嫩妹遇變態遭舔吸手指　噁爛行徑曝光

越南明年6月「全面開放」國際旅遊

越南明年6月「全面開放」國際旅遊

偷機車遭火燒　慘成焦屍42秒片瘋傳

偷機車遭火燒　慘成焦屍42秒片瘋傳

關鍵字：

早衰症菲律賓Raizel Calago東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

「5生肖」寒露後運勢暴漲！

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

一早急著領五倍券…人夫背後故事藏洋蔥

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

圓規不排除侵台！大拐彎炸豪雨

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看

鄭家純親揭與網紅「噁男恩怨」開嗆

5子女吞2千萬家產！79歲媽慘被棄公園

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面