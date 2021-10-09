16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲　竟罹患全球僅200例怪病

▲16歲的選美少少女，因為早衰症外表看起來像50歲。（圖／翻攝自自YouTube／GMA Public Affairs）

記者林彥臣／綜合報導

菲律賓一位16歲的少女卡拉格（Raizel Calago），在14歲的時候就參加過選美，可想而知對子己的外貌相當有自信，但是沒想到短短2年的時間，她的身上開始冒出皮疹、皺紋，讓她的外表光速衰老成50歲的樣子，卡拉格的罕見案例，還登上了菲律賓最大電視網 GMA 的節目，引起全國轟動。

綜合外媒報導，卡拉格罹患的是早衰症，是一種罕見的加速衰老綜合症，全球只有200例，經常表現在兒童期早期，並會導致提早死亡，這個疾病是由編碼蛋白質（核纖層蛋白 A）的 LMNA 基因，產生零星突變引起的，這個基因扮演細胞核的分子支架功能。

▲16歲的卡拉格，外表看起來比36歲的媽媽更年長。（圖／翻攝自自YouTube／GMA Public Affairs）



卡拉格說，生病之後嚴重影響了她的社交生活，她不再跟朋友聚會玩耍，甚至幾乎不出門。卡拉格的母親甚至傷心的表示，「當他們告訴我，女兒年紀看起來比我還大的時候，我非常難過」。

早衰症目前沒有找到有效的治療方式，罹患之後衰老的狀態也幾乎不可逆，只能用延緩老化的現象，另外還會引發心臟衰竭、中風、骨質疏鬆等疾病，因此還要針對心臟與骨骼問題進行預防性治療。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘