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夏普震旦解封+0優惠！冷氣、筆電、60吋電視推0元方案　指定家電再送「夏普蛾眼科技面罩」

▲▼夏普震旦,24週年慶,夏普蛾眼科技面罩。（圖／夏普震旦提供）

▲夏普震旦每週替員工進行快篩，並配備獨家專利「夏普蛾眼科技防護面罩」。（圖／夏普震旦提供，下同）

消費中心／綜合報導

疫情期間許多品牌都落實員工防疫安全、保護員工健康，夏普震旦不僅每週替員工進行快篩，更配備獨家專利「夏普蛾眼科技防護面罩」，讓防疫更上一層樓。夏普震旦適逢24週年慶，即日起～8/31推出「防疫安心購3折起」活動，凡會員來店消費就送超值好禮，上網登錄發票可再抽iPhone12、夏普家電等超夯獎項，夏普震旦也精選防疫周邊商品並祭出限量優惠，指定品項再享加1元多1件，回饋一波接一波，讓消費者好暖心。

▲▼ 夏普震旦解封+0優惠！冷氣、筆電、60吋電視推0元方案　指定家電再送「夏普蛾眼科技面罩」 。（圖／品牌提供）

▲上網登錄發票可再抽iPhone12。

0元升級5G飆網　指定3C家電0元帶回家

▲▼sharp夏普,震旦行,夏普蛾眼科技面罩,3C,家電。（圖／夏普震旦提供）

▲淨博士消毒隨身組。

▲▼sharp夏普,震旦行,夏普蛾眼科技面罩,3C,家電。（圖／夏普震旦提供）

▲BONE口罩舒壓頸掛繩。

夏普家電針對消費者需求打造全方位門號攜碼平台，於多家電信皆可申辦，在週年慶期間申辦門號還享超值好禮，月付588元（含）以上的門號資費方案，搭配台灣大哥大就送「淨博士消毒隨身組」乙組（市值399元），搭配遠傳電信贈「BONE口罩舒壓頸掛繩」乙組（市值450元）；24週年慶期間再祭出超狂門號優惠，輕鬆升級5G極速飆網、宅在家中不用擔心網路不穩超阿雜，除此之外，夏普60吋4K Android TV顯示器（售價25,900元）、夏普變頻冷暖空調經典型（售價22,900元）及Dynabook 14吋筆記型電腦（售價15,990元），搭配指定5G門號，就可以用專案價0元帶回家。

會員獨享消費禮　上網登錄發票再抽萬元好禮

▲▼sharp夏普,震旦行,夏普蛾眼科技面罩,3C,家電。（圖／夏普震旦提供）

▲SHARP科技美型除濕機。

▲▼sharp夏普,震旦行,夏普蛾眼科技面罩,3C,家電。（圖／夏普震旦提供）

▲Serene House頂級香氛組。

夏普震旦會員到店消費不限金額即送「小胖貓抽取衛生紙」1包（限獨立門市），至大潤發門市消費滿1,000元送「Serene House頂級香氛組」（市值1,080元），如是新會員申辦門號，則加碼贈醫美保養品牌「KOZI」指定品項、每店限量5名。於8/31前在全台夏普震旦門市或震旦生活3C消費，憑發票號碼於夏普震旦LINE官方帳號活動選單內完成登錄，即有機會抽中iPhone12 128G（市值28,500元）、SHARP科技美型除濕機（市值14,900元）、AIWA氣炸烤箱（市值6,990元）等萬元禮品。

防疫周邊商品夏普震旦一站購足　指定品項加1元多1件

▲▼sharp夏普,震旦行,夏普蛾眼科技面罩,3C,家電。（圖／夏普震旦提供）

▲夏普蛾眼科技防護面罩。

▲▼sharp夏普,震旦行,夏普蛾眼科技面罩,3C,家電。（圖／夏普震旦提供）

▲羅氏Roche家用抗原試劑檢測套組。

後疫情時代人人落實防疫新生活，夏普震旦也精選「抗菌清潔」、「健康管理」、「保養保健」及「個人保護」等商品，並祭出限量優惠，可以一站購足更便利。週年慶期間超值組合包括「夏普蛾眼科技防護面罩」（售價1,380元）、「羅氏Roche家用抗原試劑檢測套組」及「康乃馨兒童3D醫療口罩」，組合優惠價2,888元（原價3,710元）。其中熱銷品項如羅氏Roche家用抗原試劑檢測套組、綠的植系濃縮洗潔精補充包500ml、康乃馨3D兒童醫療口罩、小胖貓抽取衛生紙、夏普蛾眼科技防護面罩⋯⋯等皆享加1元多1件優惠。

震旦生活3C線上同慶週年　每日一物下殺61折起

除實體門市，夏普震旦線上商城「震旦生活3C」也同步歡慶24週年慶，即日起～8/31，推出「每日一物」限量搶購，於每日下午5點限量開賣。夏普手持無線吸塵器售價14,900元、特惠價8,990元；響迴家101歡唱影音播放器售價9,990元、特惠價5,950元；Moto g5G PLUS 5G手機售價13,990元、特惠價8,990元。下載「震旦生活3C」APP可看見更多每日一物訊息並獲得最新優惠通知，週年慶期間購買夏普指定家電，並於8/15前至夏普官方可購樂會員完成註冊及夏普官網線上登錄申請成功，即可獲得夏普蛾眼科技防護面罩乙個 （市價1,380元），數量有限，現在就手刀帶回家。

▲▼sharp夏普,震旦行,夏普蛾眼科技面罩,3C,家電。（圖／夏普震旦提供）

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