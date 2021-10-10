圓規估晚間海警！午後變天明影響最劇　恐三颱共舞南修最快今生成

▲氣象局觀測，輕颱圓規今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1240公里海面上。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

恐三颱共舞！中央氣象局預報員劉沛滕表示，預估今天（10日）晚間發布輕度颱風「圓規」的海上警報機率高，周一雨勢最明顯；另外，位於關島東北東方海面的熱帶性低氣壓，今晚或周一有機會成颱，但對台灣沒太大影響。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第19號颱風「南修」（Namtheun，寮國命名，指河流）。

氣象局今晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，圓規颱風外圍環流影響，周一台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪；今桃園以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今圓規颱風將較明顯整合，中間結構會紮實一點，預估將從巴士海峽偏南側通過，依照目前預報路徑，暴風半徑仍會碰到海上區域，因此今晚發海警機率高，而陸警機率則較小。

劉沛滕說，今下午開始，宜蘭、大台北東側降雨會越來越明顯；周一東半部、北部明顯降雨，有局部大雨、豪雨或豪雨以上等級雨勢機率；周二也有明顯降雨，但下半天起隨颱風慢慢遠離，雨勢逐漸減緩。

▼氣象局預估，圓規將從巴士海峽偏南側通過，海警機率高。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，周二前基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生；周三至周五以北部、東半部少部分降雨為主。

氣象局觀測，位於關島東北東方海面，周六晚間8時生成一個熱帶性低氣壓。劉沛滕分析，熱帶低壓今晚或周一有機會成颱，但因距離遙遠，並有往西北移動趨勢，對台灣沒太大影響。若屆時成颱，加上今年第18號颱風圓規和今年第17號颱風「獅子山」，將出現「三颱共舞」。

▼目前有獅子山和圓規颱風，而位於關島東北東方海面的熱帶低壓，最快今增強「南修」颱風。（圖／氣象局）

