北市爆確診！　周玉蔻預測「吃蛋破功」怒罵：又是柯某害人？

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

名嘴周玉蔻今（6）日一早透過臉書暗示「吃顆蛋！」暗示本日新增零例。未料，上午卻爆出北市有2間國小預防性停課，衛福部長陳時中以及台北市衛生局都證實此事，隨後周玉蔻又發文怒罵「又是柯某害人？哼！」

我國疫情已連續六天+0，周玉蔻一早在臉書發文，「吃顆蛋，再讓顏家輸下去」，不僅暗示疫情現況，更力挺基進黨立委陳柏惟。貼文一出後吸引許多網友留言，「讓他再吃顏輸基！蔻姐早安！」、「顏家輸=共產黨輸！」、「棒棒欸！」。

未料，北市隨後爆出文山區萬芳國小、大安區建安國小預防性停課，北市衛生局受訪證實，該個案尚未公布，是學生母親確診，不過列為境外移入個案，其小孩在北市2間小學就讀，北市為此擴大採檢，並要求2間國小預防性停課。

陳時中今早出席立法院衛環會，針對再傳確診消息，陳時中議會休息時間受訪證實，該名個案已經經過5天檢疫時間，現在在9天加強版自主管理期間，所以有接觸到小朋友，學校進行預防性停課，該個案當時返台入境採檢陰性，10/5採檢確診，目前暫列境外移入。該個案有兩個小孩，現在都在進行PCR採檢。

▼周玉蔻一早透過臉書預告本日病例+0。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

