白包寫哥嫂名！妹拿憂鬱症當免死金牌　嗆：錢給你們也要有命花

▲女子拿著寫有哥哥大嫂名字的白包袋，放在他們家門口的信箱。（示意圖／PAKUTASO）

記者洪靖宜／高雄報導

一對兄妹因財產等問題發生糾紛，未料妹妹竟拿著白包袋，寫著哥哥和大嫂的名字，放到哥哥家門口信箱中，甚至還傳訊息說「我跟你們同歸於盡」、「錢都給你們，也要有命花吧」等字眼，哥哥憤而向警方報案，妹妹被判處有期徒刑3月，可易科罰金。

小如(化名)和阿義(化名)兩人為兄妹，但雙方因親族間財產及訴訟糾紛而有有嫌隙，於去年1月20日18時許，小如前往哥哥家中，將俗稱白包袋的奠儀袋，寫上哥哥和大嫂的名字，還裝了民事陳報狀後，投入哥哥家門口的信箱。

隔天阿義又接獲妹妹小如傳來的訊息，寫下：「我跟你們同歸於盡」、「太過分了我們全家一起死吧」「我會開記者會讓全世界的人看看我的親人背叛我的下場」、「錢都給你們，也要有命花吧」等文字，哥哥忍無可忍到警局報案。

事後小如矢口否認恐嚇，辯稱：「我拿奠儀去看我（過世的）爸爸不行嗎？我是幫婆家帶奠儀過去，本來有放新臺幣2300元，因為沒人開門，我把錢拿起來，所以才是空的白包。簡訊中寫同歸於盡，是因為我的憂鬱症，八年冤屈無處說，而且我也沒去做，說說不代表犯法吧？」等話。

法院認為，小如因親族間財產及訴訟糾紛而與阿義有嫌隙，竟以其家人生命、身體及名譽之事恐嚇，更自恃有憂鬱症而肆無忌憚，使告訴人心生畏懼，加上犯罪事證明確，犯案後又一直否認犯行，審酌身心及生活經濟狀況，一審被依恐嚇罪，判處小如有期徒刑3月，可易科罰金，上訴後維持原審判決。

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