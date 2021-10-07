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line傳槍照恐光電廠！勒索「保護費」入帳20萬　綠能蟑螂慘了

▲台南地檢署指揮學甲分局查獲向光電綠能業者恐嚇取財的黃姓男子，以恐嚇取財罪嫌送辦，並向台南地院聲請羈押禁見獲准。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署指揮學甲分局查獲向光電綠能業者恐嚇取財的黃姓男子，以恐嚇取財罪嫌送辦，並向台南地院聲請羈押禁見獲准。（圖／示意圖，與本案無關，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

45歲謝姓男子，多次用line傳訊息與槍枝照恐嚇台南鹽水區綠能光電廠商勒索，揚言如有不從恐工程不順利，被害人心生畏懼而交付20萬元給謝嫌，台南地檢署據報指揮學甲分局於10月5日將謝嫌拘提到案，以恐嚇取財罪嫌送辦，並向台南地院聲請羈押禁見獲准。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，檢察官郭書鳴，接獲民眾檢舉，指稱45歲謝姓男子多次以LINE傳送訊息予在台南市鹽水區太陽能光電案場施工之1家科技公司董事長與經理，要求其等須支付錢財以確保工程順利進行，並曾傳送槍枝照片以恐嚇被害人，致被害人等心生畏懼而支付新台幣20萬元予謝男。

▲台南地檢署指揮學甲分局查獲向光電綠能業者恐嚇取財的黃姓男子，以恐嚇取財罪嫌送辦，並向台南地院聲請羈押禁見獲准。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

檢察官郭書鳴於10月5日指揮台南市警學甲分局，持搜索票及拘票針對向綠能廠商恐嚇取財之謝姓男子執行搜索及拘提，訊問後認謝男涉犯刑法恐嚇取財罪嫌重大，謝男尚有其他共犯在逃，且槍枝仍未起獲，並有反覆實施之虞而向台南地院聲請羈押禁見獲准。

南檢指出，太陽能光電為能源轉型之重要一環，有確保合法廠商順利施作之必要，南檢亦設有24小時檢舉專線06-2959802，廠商或民眾如受有不當脅迫，均可撥打此專線檢舉，南檢將竭力維護合法廠商之權益。

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