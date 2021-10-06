馬國女大生命案遭監察院彈劾　新化分局長楊慶裕剛上任又被拔官

▲監察院因長榮大學馬國女學生命案，通過彈劾台南市警局前歸仁分局長、現任新化分局長楊慶裕等員警案，移送懲戒法院審理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

監察院因長榮大學馬國女學生命案，通過彈劾台南市警局前歸仁分局長、現任新化分局長楊慶裕等案，移送懲戒法院審理，台南市警局人評會決議，將楊慶裕改調非主管職務，職缺由市警局保安科長蘇政敏接任。

▲長榮大學馬國女學生遭梁姓男子涉嫌性侵殺害案，震驚全國。

長榮大學馬國女大生去年遭殺害，監察院認為時任台南市歸仁分局大潭派出所警員高武源未依規定受理報案，時任所長張忠肯、歸仁分局長楊慶裕未盡監督之責，嚴重損及警察機關信譽及形象，監院通過彈劾，移送懲戒法院審理。

據了解，長榮大學馬來西亞籍女大生，2020年10月28日晚上從校園返回宿舍，步行途經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁姓男子自後用繩索勒頸強拉上車，梁男涉嫌性侵女大生過程中將其殺害，遺體遭棄置高雄市阿蓮區一處山區，台南市警方案發後迅速破案，緝獲梁嫌送辦。

▲長榮大學馬國女學生遭梁姓男子涉嫌性侵殺害。

惟長榮大學馬來西亞籍大學生遭梁男性侵殺害前，在2020年9月30日晚上，另有1名長榮大學女學生，也遭梁男摀住口鼻，欲強行拖走，因被害人極力反抗呼救，梁男才逃離現場。

監察院指出，該名被害人與租屋處房東女兒到台南市警局歸仁分局大潭派出所報案，且依被害人所描述的客觀狀況，是遭梁男摀住口鼻，欲強行拖走，梁男以強制力壓制被害人行動及意思自由，有成立強制罪之公訴罪可能，員警本應朝刑案公訴罪辦案方向審慎處理，但時任大潭派出所警員高武源，竟未依規定受理報案，沒有開立報案三聯單、未製作筆錄，也沒有記載在員警工作紀錄簿，屬匿報的重大違失。

▲馬國女大生命案，台南市歸仁分局雖迅速破案，但時任歸仁分局長的楊慶裕，因未核實正確訊息，在對外說明案情時，卻指被害人向警方報案之指控為「惡作劇」。

時任大潭派出所長張忠肯在2020年9月30日晚上，參與並瞭解被害人報案經過，卻對高武源匿報的嚴重違失，未能即時監督導正，顯未盡監督之責，有重大違失。馬國女大生命案偵破後，張忠肯未傳遞之前被害人曾報案的正確訊息，致使2020年10月30日歸仁分局新聞稿登載不實，及時任歸仁分局分局長楊慶裕在未經查證下就不實發言，有重大違失。

▲長榮大學馬國女學生遭梁姓男子涉嫌性侵殺害案，震驚全國，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等公開道歉，還指派內政部長徐國勇、警政署長陳家欽南下查處。

監察院認為，被害人遭梁男涉嫌強制案件發生後，歸仁分局多次派員到大潭派出所督導，2020年10月9日、15日，楊慶裕親自到大潭派出所督導，仍未發現高武源、張忠肯的辦案違失，自應負未盡監督之責。且楊慶裕代表機關對外發言，應格外謹慎，卻未盡查證義務，顯有重大違失。

▲時任台南市警局長的詹永茂因馬國女大生命案下台。

監察院指出，監察委員張菊芳、陳景峻、林國明5日所提彈劾案，楊慶裕3人的違失行為已違反公務員服務法規定，事證明確、情節重大，導致外界質疑員警吃案，嚴重損及警察機關信譽及形象，經審查委員通過彈劾案，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

▲台南市警局長方仰寧指出，針對本彈劾案，台南市警局人評會決議，將新化分局長楊慶裕改調非主管職務，職缺由市警局保安科長蘇政敏接任。

台南市警局長方仰寧指出，針對本彈劾案，台南市警局人評會決議，將新化分局長楊慶裕改調非主管職務，職缺由市警局保安科長蘇政敏接任。有關校園安全維護在台南市政府的指導支持下，由黃偉哲市長、副市長親自召開擴大校園安全會報37場次，並邀青年學生代表共同與會，另外，在硬體設備動用市府第二預備金6200萬，評估校園周邊環境，增設校園周邊監視器192組及鏡頭1167支，調整巡邏箱504處，全面提升台南市校園安全。

警政署於今年3月1日針對受理民眾報案流程澈底革新，改成無論任何案件都應受理並開立「受（處）理案件證明單」，輸入電腦加以管制，台南市警局除確實遵照辦理，並加強稽核抽查，自2020年1月迄今，已無發現匿報情事。台南市警察局會持續努力精進，全力建構完善的校園安全網絡，讓本國及外國學生都能在臺南市安心就學、生活。

據了解，馬國女大生命案，台南市歸仁分局雖迅速破案，但時任歸仁分局長的楊慶裕，因未核實正確訊息，在對外說明案情時，卻指被害人向警方報案之指控為「惡作劇」，引被害人PO文駁斥及社會大眾批判評，女大生父母更跨海控訴警方違失，讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等公開道歉，還指派內政部長徐國勇、警政署長陳家欽南下查處，本案造成前台南市警局長詹永茂下台調回警政署，楊慶裕被拔官改調台南市警局保安科科長。

2021年8月下旬，他因績效表現良好，再度被派任台南市警新化分局長一職。據了解，楊慶裕重披「分局長」戰袍，深體之前的教訓，正欲大展身手之際，未料被監察院通過彈劾案，楊慶裕二度被拔官，其官場境遇令人感嘆。