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社會 社會焦點 保障人權

租屋貼隔音棉搞「黑粒仔」　後窗滅證險被閃瞎：不要丟放回去

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲線報，在轄區內有人經營俗稱「黑粒仔」的天九牌地下賭場，隨即前往埋伏逮人，最後在民權東路一段大樓內查獲負責人、2名員工以及8名賭客，最後將11人帶回派出所偵訊，現場還查扣賭資共16萬元，另外還有抽頭金1萬7千元。

警方調查，25歲的江姓男子在民權東路1段大樓內，承租房屋經營「天九牌」地下賭場，警方在7日凌晨3時許前往查緝，警方表明身分屋內等人堅不開門，最後警方強勢破門進入，並且立刻控制現場，發現現場約11人擠在房間裡。

▲▼北市警方接獲線報，有人經營地下賭場，在7日凌晨前往攻堅帶回負責人、賭客等11人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警方接獲線報，有人經營地下賭場，在7日凌晨前往攻堅帶回負責人、賭客等11人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，江姓男子成立地下賭場，每日花3千元，找來協助清理賭注的42歲張姓男子以及47歲負責看監視器的的王姓男子，另外現場還有42歲的林姓女賭客等8人在場，訊後依賭博罪嫌將江等3人送辦，另外賭客則依照社維法裁處。

警方在現場查扣抽頭金1萬7千元，另外還有所有賭客身上的賭資5萬7千元，還有桌上共約10萬3千元的賭金，並帶回天九牌、骰子以及監視器等證物，江姓男子也坦承經營賭場，為了吵到左右鄰居，還在房間內貼上隔音棉。

▲▼北市警方接獲線報，有人經營地下賭場，在7日凌晨前往攻堅帶回負責人、賭客等11人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中山分局在民宅查獲地下賭場，負責人企圖從後窗滅證被喝斥「不要丟唷，放回去」。（圖／記者邱中岳翻攝）

江姓男子坦承經營賭場，主要俗稱「黑粒仔」的天九牌為主，賭場於客人每下注3千元抽1百元的抽頭金，由張男協助理賠並扣除抽頭金，該地下賭場約進駐該大樓1、2個月期間，每周不定時發布營業訊息，提供不特定賭客下注。

警方攻堅時還發現，有賭場人員企圖從後方掉丟棄賭具等證物，警方還拿出手電筒照對方，要求對方將證物放回去，讓現場員工當場傻眼，拿著賭具不知所措。

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