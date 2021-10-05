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iPhone 13 Pro成本報告出爐！　「4大原因」每台手機貴600元

▲iPhone 13。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone 13 Pro硬體成本占售價一半。（圖／取自蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

iPhone 13系列新機推出後，科技產業專利公司「Tech Insights」很快發表iPhone 13 Pro的拆解報告，計算出一台iPhone 13 Pro物料成本為570美元（約新台幣1萬5892元），iPhone 12 Pro則是548.5美元（約新台幣1萬5293元），相較之下iPhone 13 Pro每一台成本就比上一代手機貴600元。現在iPhone 13 Pro台灣定價是32900元，由此可見售價約是成本的一倍。

「Tech Insights」於9月下旬發表iPhone 13 Pro的拆解與成本分析報告，該分析不包括軟體設計、製造加工和所有運輸等費用，單看BOM物料成本。

▲▼拆解iPhone 13 Pro分析成本曝光！　比上一代貴了600元。（圖／翻攝自「Tech Insights」）

▲▼拆解iPhone 13 Pro後，「Tech Insights」指出A15晶片是墊高成本的原因之一。（圖／翻攝自「Tech Insights」）

▲▼拆解iPhone 13 Pro分析成本曝光！　比上一代貴了600元。（圖／翻攝自「Tech Insights」）

該報告點出4個主要造成總成本增加的原因，像是蘋果繼續使用自己的晶片，如全新的A15晶片、音頻編解碼器和音頻放大器。

另外三點分別為，iPhone 13 Pro採用120Hz高刷新率的OLED顯示螢幕，手機外殼製造成本高，以及NAND閃存記憶體漲價。

許多人在意的鏡頭升級，「Tech Insights」也指出，圖像傳感器則維持在12MP的分辨率，並沒有比其他領先的智慧型手機製造商的分辨率高。不過和iPhone 12系列相比，iPhone 13實際上主要的升級是在後置鏡頭上採用更大像素間距，以提高低光敏感度；iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的積光雷達則延續iPhone 12系列。前置鏡頭模組則進行重新設計，紅外線攝像頭位置移動，與紅外投影儀集成在一個包裝中。

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