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日強震害電車卡軌乘客慘摔！首都圈今早延誤1小時↑　上班族苦哈哈

▲▼日本地震,千葉地震,電車,日本電車。（圖／達志影像／美聯社）

▲舍人特快電車發生卡軌意外，至今仍未排除。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣7日晚間10時發生5.9級地震，首都圈大部分交通受此影響，一度停止運行。其中日暮里舍人特快電車在行經舍人公園站與舍人站之間，因緊急煞車，導致電車輪胎下陷卡軌，同時造成車廂內多名乘客跌倒，其中3人受傷。不僅如此，首都圈交通直到8日上午仍然一片混亂，不但延誤至少1小時，許多車站更進行人流管制，上班人潮瞬間塞爆火車站外。

根據《日本放送協會》報導，日暮里舍人特快電車7日晚間地震發生時，正好行經足立區的舍人公園站與舍人站之間，當時正以自動駕駛模式行駛，不過工作人員收到緊急地震通知後，隨即按下列車停止鍵。但電車緊急煞車後，前端3節車廂的輪胎仍脫離軌道卡住，電車整體往側邊傾斜。

▲▼日本地震,千葉地震,電車,日本電車。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼直到8日上午仍然出現嚴重延誤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本地震,千葉地震,電車,日本電車。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，事發當時整輛列車約有20至30名乘客在車上，由於煞車力道過猛，導致數名乘客跌倒，其中2名30多歲女性與1名20多歲女性受傷，而事發後，所有乘客全都暫時至車廂外部避難。

千葉地震發生後，首都圈大部分電車一度停駛，許多乘客只能改搭計程車或是坐在車站內苦苦等候列車重啟，不過計程車招呼站前也是大排長龍。然而過了一夜，首都圈8日上午仍有多個路線延誤或減少班次，導致擁擠人潮瞬間擠爆車站，而站方也只能祭出人流限制，大批上班族直接被擋在車站外大排隊。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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