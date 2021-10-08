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日5.9地震32傷！氣象廳警告：未來1週恐再出現「最大震度5強」地震

▲▼日本地震,千葉地震,電車,日本電車。（圖／路透）

▲千葉地震造成首都圈電車一度停駛，許多上班族有家歸不得。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣7日晚間發生5.9級地震，首都圈5都縣在內共計有32人受傷，其中3人為重傷。氣象廳8日深夜也緊急召開記者會說明，「出現劇烈搖晃的地區可能會有落石或崩塌等意外，有一定危險性，因此務必更加注意後續是否還有餘震出現。」此外，氣象廳也提醒，未來一週仍不可大意，有可能還會發生最大震度5強的地震。

根據《日本放送協會》報導，千葉縣7日晚間10時41分發生5.9級地震，當時首都圈電車全面停駛，高速公路也暫時封閉。氣象廳在東京都足立區與埼玉縣川口縣等地區觀測到震度5強的劇烈搖晃，而這也是自10年前311大地震後，首次在東京都23區內觀測到震度5強的地震。

▲▼日本地震,千葉地震,電車,日本電車。（圖／路透）

▲首都圈交通受地震影響一片混亂。（圖／路透）

氣象廳地震海嘯監視課長束田進也8日凌晨0時50分緊急召開記者會表示，「目前還無法確定本次地震是本震還是其他更大規模地震的前震，但是根據過去經驗，在未來一週內仍需持續保持警戒，特別是2至3天內，可能會出現伴隨著與本次地震一樣劇烈搖晃的地震。」

日暮里舍人特快電車7日晚間受地震影響緊急煞車，沒想到卻導致輪胎卡進軌道，當場造成數名乘客跌倒，其中更有3名女性因此受傷。根據消防廳表示，千葉有2名民眾重傷，埼玉則是有1人因地震重傷。不僅如此，神奈川與群馬也同樣有人受傷。千葉縣木更津市一名80多歲婦人原本在床上睡覺，但卻因劇烈搖晃跌落床下，右腳嚴重骨折。

氣象廳提醒，為了預防未來一週內的地震，請民眾務必要加強固定容易傾倒的家具，並且確定就寢的位置不會被落下物品砸到。

另一方面，本次地震的震源在16年前的2005年7月23日也曾發生同樣規模的地震，當時震源深度為73公里、規模6.0，而這次千葉地震震源深度則是75公里、規模5.9，不過目前仍無法確定2起地震的關聯性。

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