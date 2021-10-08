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「我媽3天沒打我了」！小學生作文爆紅　意外曝父親頭戴綠帽

▲▼小學生寫《我的爺爺》，獲得滿分。（圖／翻攝自微博／微博搞笑君）

▲小學生寫《我的爺爺》，獲得滿分。（圖／翻攝自微博／微博搞笑君）

實習記者林郁婷／綜合報導

低年級的小學生想像力豐富，加上會的詞彙量較少，寫出來的作文往往讓老師哭笑不得。大陸就有一名老師分享數篇小學生作文，表示自己在批改時，最常看到的主角不是父母就是爺爺奶奶，甚至會得知學生家裡的驚天大秘密，其中一篇「我媽媽三天沒打我了」，竟意外揭發爸爸頭頂綠光罩頂的驚人秘密。

最近微博上瘋傳幾張作文的照片，是由一名小學老師上傳幾則關於媽媽、爸爸和爺爺的作文內容。這名老師表示，因為小孩的詞量少加上直來直往，常常爆料出許多家庭秘事。老師將學生作文上傳網路，沒想到這無意間的舉動，竟讓這些作文一炮而紅！

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▲小學生奇葩作文，被老師分享在網路上一炮而紅。（圖／翻攝自微博／微博搞笑君）

老師分享，有位學生寫《我的父親》，裡面寫到有天和同學玩到半夜，一個人孤單地回家，突然看到前面有爸爸的身影，正當心裡有股暖流時，下一秒他手上的棍子露出來，瞬間打破溫馨的畫面。

另一篇更是讓這位老師嚇到手抖！一名小一的男童寫《我的媽媽》，他天真的寫道「我媽媽三天沒打我了！」原因是「爸爸在國外出差，媽媽跟叔叔出去玩三天，我就在家開心三天，三天都沒人打我。」童言無忌的文字，也令批閱的老師不知道該如何下評語。

還有一名小二男童寫了題目為「我的爺爺」的作文，因為內容幽默好笑，得到老師的滿分。男童用簡短的文字寫著，爺爺娶了比自己小60歲的老婆，大家都認為他老牛吃嫩草，賺到了，但爺爺反而覺得自己更委屈，因為必須喊小他30歲的岳父岳母為爸爸、媽媽才是有苦難言。老師表示，這名小學生也感同身受，在為爺爺抱不平，並寫下評語，稱讚爺爺令人佩服。

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▲小學生思想單純天真，想為爺爺抱不平卻意外爆出爺孫戀的真實劇情。（圖／翻攝自微博／微博搞笑君）

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