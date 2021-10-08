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社會 社會焦點 保障人權

速食店婚外情激戰31次！人妻認：開房都他刷卡　小王崩潰慘了

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲人妻在速食店上班外遇同事到雙北汽車旅館激戰31次。（示意圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

曾姓人妻在速食店上班與趙姓同事發生將近1年婚外情，開房間激戰31次，林姓人夫得知遭背叛，深受打擊，怒告小王求償80萬。小王喊冤不知道曾女有結婚更沒發生性行為，曾女出庭當證人打臉「他說想要多一個人照顧我，我可以不用離婚，之後開始交往。」法官勘驗2人LINE對話、開房間刷卡紀錄，認定小王須賠人夫35萬元。

人夫主張與妻子從2004年結婚迄今，妻子在速食店工作，但沒想到卻在2019年9月到2020年6月間與趙姓小王發生婚外情，導致他受有精神痛苦，甚至必須接受治療，對此氣得向趙姓小王提告求償80萬。

小王喊冤表示，他與曾女是清白，而且人夫僅告他一個卻沒對妻子求償，顯見他已經原諒妻子，已經恢復婚姻圓滿及幸福，縱使他有精神上損害，也不是他造成的，再者，自己生活狀況不佳、經濟條件不寬裕，求償80萬過高。

▼人妻外遇出庭成證人身分，大方坦承與小王交往過程。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

小王萬萬沒想到曾女出庭當證人打臉「清白說」更大方表示2人聊天過程中有聊到家庭狀況，對此趙男知道她與丈夫感情有些問題，對此趙男對著她說「想要多一個人疼愛妳」甚至對她表示可以不用離婚，繼續照顧家庭，於是答應交往。

承認外遇的曾女，向法官表示2人從2019年9月到2020年6月間，在板橋美麗殿商旅等多家旅店平均每週發生2次婚外情的性行為，交往期間趙男時常約她出去約會，次數大約每週2至3次，但她強調「主要是去吃個東西，然後去旅店開房間性行為」房間費用都是由趙男以信用卡刷卡方式支付。

法官審理勘驗2人的Line對話紀錄發現，趙男甜蜜：「疼您無極限」，證人曾女回：「想到在你身上睡翻」等語，趙男接著又傳：「愛翻了」等，認定2人已逾越一般男女交往分際，判趙男須賠償人夫35萬元。全案可上訴。
 

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