結婚8年狂啪老公沒懷孕！和老闆激情一夜　她驗孕驚：中了

▲女子在與老闆共度春宵後，竟發現自己懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

有些夫妻結婚後努力「做人」，就是希望能有屬於兩人愛的結晶，外國一名32歲的女子與丈夫結婚8年，兩人積極求子，但始終不如人願，沒想到女子某次意外與老闆共度春宵，不久後竟發現懷孕了，讓她苦惱地向專家尋求協助。

據《太陽報》（The Sun）報導，女子是一名汽車展示廳接待員，和40歲的丈夫已經結婚八年，他們積極「做人」了四年，但始終沒有好消息，夫妻經過檢查也沒有發現任何問題，無法懷孕讓女子非常沮喪，但夫妻二人仍然沒有放棄。

某次鎮上舉辦聖誕節尋寶活動，女子和45歲的老闆剛好被分到同一隊，兩人因為玩累了便離開現場到外面休息一下，不料回去路上女子竟不小心扭傷了腳踝，老闆因擔心堅持帶女子到醫務室檢查，所幸只是瘀傷，但女子仍無法獨自爬到位於公寓三樓的住家，加上當時時間已晚，老闆認為就不要打擾她老公來接，於是便帶著女子到飯店開了一間房。

兩人進入房間後，女子和老闆竟看對眼，天雷勾動地火，直接在飯店激情一晚，女子隔天醒來後發現老闆已經離去，才請丈夫來接她回家。女子原以為這一夜只會留在心底，沒想到平安夜時因為月事遲到，她買了驗孕棒一驗才發現自己竟然懷孕了，但因為不知道孩子的父親到底是丈夫還是老闆，讓她相當苦惱。

對此，專家表示，女子因為跟丈夫都有規律地行房，孩子是丈夫的機率很大，可以請教專業醫生，讓他們來判定確切的懷孕時間，但如果確認是老闆的小孩，女子還想留住這個孩子，就需要與丈夫坦承一切，確認丈夫是否能夠接受這「意外的驚喜」。另外若女子很有可能要成為單親媽媽，老闆也必須負起法律責任來撫養小孩，只是在此之前要先驗過小孩的DNA。