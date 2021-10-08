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最胖熊王出爐！「吃到453公斤」增肥成功好過冬　牠狂吞鮭魚奪冠

▲▼ 480號棕熊歐提斯（Otis）奪下卡特邁國家公園（Katmai National Park）2021年「最胖熊王」比賽冠軍。（圖／路透）

▲ 棕熊在冬眠前的鮭魚季會大量捕食。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉斯加的卡特邁國家公園及自然保護區（Katmai National Park and Preserve）每年舉辦「胖熊週」（Fat Bear Week）線上票選活動，吸引數十萬熊迷參與。今年的重量級冠軍5日誕生，由480號參賽者歐提斯（Otis）奪得，這也是他第四次在這場比賽中拿下第一。

根據《紐約時報》，卡特邁國家公園位於阿拉斯加西南部，占地約410萬英畝，超過2200頭棕熊生活於此。最胖熊王選拔賽最早始於2014年，旨在慶祝熊隻在冬眠前的6月底至10月間，大啖布魯克斯河中的紅鮭魚後成功增肥，才能以最胖的狀態過冬，因為牠們在冬眠期間體重可能驟減1/3。

▲▼ 480號棕熊歐提斯（Otis）奪下卡特邁國家公園（Katmai National Park）2021年「最胖熊王」比賽冠軍。（圖／explore.org）

▲ 歐提斯在12頭參賽熊隻中勝出。（圖／explore.org）

今年的比賽自9月29日開始，民眾可在活動官網上找到12頭參賽熊隻的年齡、性別、後代子孫及照片等資料。工作人員會在這個季節的初期拍下熊隻較瘦的照片，增胖後再拍一張。為期一周的活動結束後，總票數達到80萬張。

5日晚間公布的投票結果顯示，歐提斯繼2014年、2016年及2017年以後，四度拿下冠軍。牠今年已經超過25歲，是卡特邁國家公園中最年長的熊隻之一，最後一輪投票中獲得5萬1230票，擊敗4萬4834票的151號參賽者沃克（Walker）。

棕熊每天可以吃胖4磅（約1.8公斤），冬眠開始後，體型最大的成年雄性棕熊體重可能超過1200磅（約544公斤）。根據BBC，園方估計，歐提斯的體重達到1000磅（約453公斤）以上。

▲▼ 480號棕熊歐提斯（Otis）奪下卡特邁國家公園（Katmai National Park）2021年「最胖熊王」比賽冠軍。（圖／路透）

▲ 歐提斯奪下冠軍。（圖／路透）

園方發言人克拉夫特（Amber Kraft）說明，「熊是一種迷人的動物，生活充滿挑戰，我想人們都很開心能夠慶祝牠們的成功。」

除了成年棕熊以外，今年的比賽還增加小熊項目，克拉夫特提到，「選出小胖熊是分享更多成功故事和小熊有多努力的好方法。」園內最胖的4頭小熊於9月進行比賽，由9個月大的132號小熊春仔（Spring Cub）勝出，晉級成年組賽事，但在第三輪敗給沃克。

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