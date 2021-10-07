快訊／關東深夜「6.1大地震」東京、琦玉爆晃　羽田機場緊急關閉

▲關東發生6.1大地震。（圖／日本氣象廳）



記者許力方／綜合報導

日本關東今（7日）深夜發生大地震，氣象廳觀測，10時41分千葉縣北西部發生芮氏規模6.1的強震，地震深度僅80公里，附近的東京都、琦玉縣、神奈川縣、山梨縣、靜岡縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣等都有感搖晃，最大震度達5強，落在東京都23區和琦玉縣，目前不用擔心海嘯，但包括JR東日本、東海道新幹線、羽田機場跑道全都緊急關閉。

《日本放送協會》（NHK）報導，東京電力公司表示，統計新宿區已經有250處停電，但是否和強震有關仍在調查，這也意味著，目前主要配電設備並沒有觀測到異常。災害統計部分，神奈川、千葉、富里、茂原等震度3級區域陸續傳出有不少民眾在家跌倒受傷的救護案件。