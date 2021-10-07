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清大前會長協助偷拍案　「遭控本尊」5點回擊不忍了：還我公道

▲▼清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕：能力差就低調一點。（圖／翻攝清華大學學生會臉書）

▲清華「最正」學生會長日前已辭職。（圖／翻攝自Facebook／清華大學學生會）

記者曾筠淇／綜合報導

清華大學第30屆學生會會長黃同學因自稱全台最正會長、用骰子考英文等，3000多字「給新生的話」引發外界討論，日前她再度發布聲明，表示自己已經辭職。然而，昨日卻爆出案外案，同校同學指控黃同學造謠，原本不打算追究的他，看到聲明當場傻眼，「我們跟你無冤無仇，你為什麼要這樣做呢？」

同校同學Huān Fumihico（下文簡稱Fumi）在臉書上貼文，表示黃姓會長的辭職聲明中，第三段的偷拍事件就是說他，本來不打算追究的他，看到對方「不要臉到拿我來當你個人表演的材料」，讓他決定大爆料。

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Fumi表示自己在9月21日晚間得知，黃姓會長竟造謠攻擊他與另名男室友，「謠言傳得可廣了，廣到有人跑來問我是不是幹過這些事，我只能傻眼以對。」

Fumi整理5大點如下：

1.黃姓同學說：我，Fumi，「曾經偷拍她」。然而這並非事實。
2.黃姓同學說：我，Fumi，「上學期曾經和她告白」。然而這也並非事實。
3.黃姓同學說：我，Fumi，「在客廳種大麻」。X這真的哭笑不得，大姐，我種的是百里香，而且我絕對他X的有跟你說過。
4.黃姓同學說：我，Fumi，「偷用大家的電」。然而這也並非事實。
5.黃姓同學說：林姓男室友（有女友）每週末都找不同的女生回來打X。然而這也並非事實。

Fumi坦言，他對此實在感到不堪其擾，「我們跟你無冤無仇，你為什麼要這樣做呢？」他認為，若對方身心有出狀況，應該是尋求該尋求的協助，而非拉其他人陪葬，因此他決定將文章「置頂到我覺得老天有還我公道為止」。

該則貼文吸引2千多人按讚，分享次數將近500次，網友紛紛留言表示，「竟然還有支線劇情」、「隔壁陽明：大學為什麼都沒這麼好玩」、「急轉直下」。不過也有網友認為，「爆料什麼爭議事件，可不可以放點證據或對話截圖之類的？這篇文看起來就只是一個人在自說自話」。

貼文被轉至Dcard上後，底下網友則表示，「卡，爆料者也是人社的有名人物」、「基本上我覺得發文者的話還是保留一下比較好，兩個人我都認識，但比起要接近、接受的部分，我是偏向會長」、「就算這個人很多爭議，但如果真的是前會長造謠生事，那前會長就真的不對了」。

本文經Huān Fumihico授權引用

▼黃同學辭職聲明。（圖／翻攝自Facebook／清華大學學生會）

▲▼清大學生會長黃筠甯辭職聲明。（圖／翻攝自臉書／清華大學學生會）

▲▼清大學生會長黃筠甯辭職聲明。（圖／翻攝自臉書／清華大學學生會）

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