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社會 社會焦點 保障人權

嫩模求包養慘遭下藥性侵拍片！獲救只會傻笑　惡乾爹8萬交保閃人

▲ 雙方在包養網站上認識，圖非當事人。（圖／翻攝網站）

▲ 雙方在包養網站上認識，圖非當事人。（圖／翻攝網站）

記者洪靖宜／高雄報導

一名嫩模小祐（化名）到包養網站找乾爹，沒想到卻被對方下藥性侵，友人到汽車旅館救她時，她只一直傻笑記不得發生什麼事，友人逼陳男交出手機，發現小祐不但被拍私密照，還有性愛影片，友人帶著小祐去報警，警方搜出陳身上還有22顆FM2及不明藥丸，檢方依性侵等罪將他聲押，法官裁定8萬元交保。

檢警指出，9月11日晚間20時多，41歲的陳姓男子，從包養網認識的嫩模小祐，兩人到去三民區某汽車旅館，進入房間後陳男趁小祐不注意，偷偷在酒裡摻入FM2，她喝下後意識昏沉，被陳男性侵得逞。

由於小祐出發前曾向友人告知自己要去見乾爹，擔心她安危的友人要求她開啟手機定位，但後來一直聯繫不上小祐，友人循著手機定位找到汽車旅館，但到場時見到陳男攙扶小祐準備退房，而小祐人神智不清。友人逼陳男交出手機，發現手機裡不但有小祐的私密照，還有兩人性行為的影片，陳男為了脫身，先把影片刪除，並掏出4千元，但友人仍帶著小祐去警局報案、驗傷並提告。

警方獲報後展開蒐證，4日持搜索票前往陳男住處搜索，當場扣得22顆FM2及數顆成分不明藥丸，陳坦承下藥，但辯稱是與小祐見面時，發現照片和本人差很大，才會下藥性侵並拍私密影片，被檢方依性侵、毒品等罪聲押，高雄地院審理後，6日裁定陳男8萬元交保。

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