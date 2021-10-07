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一塊地一個月轉手賺兩億將課囤房稅　藍軍憂心台南房價真能打到嗎？

▲台南房價居高不下，國民黨台南市議員質疑政府打房政策，是不是真的可以打壓房價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南房價居高不下，國民黨台南市議員質疑政府打房政策，是不是真的可以打壓房價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

政府真的在打房嗎？台南市議會國民黨團齊聲質疑，市府將開徵囤房稅，未來一年只助益市庫2億元的稅收，惟真能抑制房價飆漲嗎？武聖夜市一塊2千坪土地1個月內兩度轉手，價格從第一次8億成交，到1個月後10億元再成交，短短一個月賺兩億元，質疑台南的房價有被打壓到嗎？

王家貞表示，這幾年房價上漲，台南還是一個移居的城市嗎？大家都等著看囤房稅能不能抑制房價的飆漲，因為東區房價1坪50萬左右，善化房價也從10幾萬漲到30幾萬一坪，武聖夜市2千多坪土地8億元成交，1個月後轉手價格已來到10多億，還有建商都惜售土地只賣地上權，台南能成為一個宜居的城市嗎？

▲台南房價居高不下，國民黨台南市議員質疑政府打房政策，是不是真的可以打壓房價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾培雅說，市府明年7月將開徵囤房稅，市府資料顯示只有6％的市民會受到影響，但市庫可以增加2億的收入，此舉真的可以打擊炒房嗎？希望市府不要打著居住正義名號，囤房稅收過頭反而傷害了不是真正的囤房者。

▲台南房價居高不下，國民黨台南市議員質疑政府打房政策，是不是真的可以打壓房價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智也說，台南市近6年來市庫都有盈餘，這些錢都來自當年賴清德政府的強徵並回溯15年的房屋稅，好在黃偉哲市長上任後，傾聽民意立即調整房屋稅，可是在免繳健保費部分，明年只補貼1千元，其實65歲以上免健保費每年只要編30多億，台南市府負債只有340億，高雄市高達3000億都能讓65歲以上老人免健保費。

▲台南房價居高不下，國民黨台南市議員質疑政府打房政策，是不是真的可以打壓房價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠指出，台南市民近來一直詢問，為何突然要課囤房稅？若只為穩健飆漲的房地產，就對擁有第4間以上房屋的市民課徵囤房稅，稅率還從2.4％以上起跳，成效將令人質疑，大家還擔心囤房稅課徵後會不會轉嫁到承租人身上，畢竟租屋族才是真正的弱勢。

▲台南房價居高不下，國民黨台南市議員質疑政府打房政策，是不是真的可以打壓房價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕說，2021年國人平均薪資3.3萬元，年輕人要買1間1千多萬元的房子，必須40年不吃不用才買到房子，現在原物料飆漲又缺工，全國平均房價漲3成，年輕人想買房若沒長輩幫忙根本買不起，真的希望囤房稅能將房價壓低。

▲台南房價居高不下，國民黨台南市議員質疑政府打房政策，是不是真的可以打壓房價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪玉鳳認為，政府打房房價越打越旺越打越貴，疫情過後各行各業大家都苦哈哈，現在準備要徵囤房稅，但有私人土地提供員工宿舍或停車等七類排除適用，其他4房以上民眾會被課囤房稅，現在是課徵囤房稅的時機點嗎？會不會越課稅民怨反彈更大？

▲台南房價居高不下，國民黨台南市議員質疑政府打房政策，是不是真的可以打壓房價。（圖／記者林悅翻攝，下同）
盧崑福說，漲稅不要一次漲到足夠，否則都是民間買單，以前賴清德漲房屋稅是這樣，未來租屋的市民擔心屯房稅也會造成一樣的結果，20、30年前安平的房價只有4、5百萬，現在都漲到1千多萬，哪一個年輕人買得起，年輕人買不起也租不起，沒有配套不該隨便徵囤房稅。

▲台南房價居高不下，國民黨台南市議員質疑政府打房政策，是不是真的可以打壓房價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝也點出，土地會飆漲的主因是銀行稅率過低錢太多、市府每五年的區段通盤檢討釋出建地太少，而且重劃抵費地又出售，建地稀少當然搶手房價怎會不飆漲，台南雖然有囤房王一人擁有78戶非自住房，但用囤房稅打房成效真的讓人質疑。

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關鍵字：

囤房稅藍軍台南房價

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