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又get超廢小技能了！超商店員秀「疊蛋」高招　網腦中閃過胡椒餅

▲▼超商店員疊蛋。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲超商店員這樣煮茶葉蛋。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

疫情新規鬆綁，現在又能在超商買到熱騰騰茶葉蛋，開放客人自行夾取，不過如果開蓋見到這一幕敢夾嗎？一名女子透露，朋友在超商工作，今早要煮茶葉蛋時突發奇想，挑戰一下「疊蛋」技術，成果讓她實在目瞪口呆。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，超商朋友早上傳來兩張照片，炫耀自已又在便利商店學會新技能「疊蛋」，照片中雞蛋一顆接著一顆層層疊上來，貼緊鍋壁形成牢固的雞蛋牆，畫面看起來相當療癒，中間還立了一顆蛋，相較之下「疊蛋」比「立蛋」困難得多，不禁讓人佩服朋友的巧手。

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▲▼超商店員疊蛋。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲中間那顆雞蛋還是立著的。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友留言，「來個地震會很歡樂喔」、「想到楜椒餅（中間那顆被霸凌了）」、「我媽問我為啥跪著看手機」、「身為一個離職的超商店員表示：我真的沒有那個時間疊蛋，要是看到有同事在那邊給我玩我可能會直接請他下班XD」、「讓我想到燒庫錢就是這樣疊起來，再把散的丟在中間點火燒。」

此外，網友提出疑問為什麼每顆雞蛋都有裂痕？內行人解答，茶葉蛋煮之前先敲裂不是為了入味，最主要原因是避免加熱時「氣體張力導致雞蛋爆裂」，裂痕也連帶使得茶葉蛋更好滷透，不用煮太長時間就能入味。

►龍蝦吃到飽也太爽！

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