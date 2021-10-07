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3步驟就搞定！超商「紙本五倍券」明天開領了　優惠、流程先看

▲▼全家領取紙本五倍券 。（圖／業者提供）

▲首波紙本五倍券明天開放領券了 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

首波紙本振興五倍券將於明（8）日起至21日限時2周開放領券，期間每日可領券時間為上午9時起至晚上10時，《ETtoday新聞雲》提前整理4大超商領券流程、優惠，且皆提供2種領取方式，包括使用手機APP及超商事務機台，最快3步驟就能輕鬆搞定，而優惠部分則有咖啡買1送1、送購物金等，趕緊先來看。

▲▼紙本五倍券領券簡訊。（圖／記者蕭筠攝）

▲民眾須憑領券簡訊上序號至原預定五倍券之超商領券。（圖／業者提供）

●7-11
7-11開放「OPEN POINT APP」及「ibon機台」領取五倍券，其中，若為7-11會員可透過OPEN POINT APP點選「振興五倍券領券專區」，接著輸入政府發送簡訊登記序號、身分證末4碼，再憑領券條碼及身分證即可至櫃台領取五倍券。

未下載APP者則可使用ibon機台點選「振興五倍券領取第一梯」，接著插健保卡或輸入身分證字號及取貨序號，並確認資料，最後持輸出小白單、身分證至櫃台就可領券。而領券優惠有「7-11購物金抵用券150元」及「CITY PRIMA精品拿鐵或CITY CAFE大美式同品項買1送1」。

●全家
全家開放透過「全家app或My FamiPort app」及「FamiPort機台」領取五倍券，其中，若為全家會員可使用全家app或My FamiPort app，先是進入「振興五倍券領取專區」，接著輸入政府發送簡訊登記序號、身分證末4碼，即可生成條碼再至櫃檯領券。

未下載APP者則可使用選定領券門市之FamiPort機台，點選「振興五倍券專區領取」功能，接著插入健保卡（免輸入資料）或直接輸入取貨序號、身分證末4碼，確認領取明細後列印領取單據，最後再至櫃台領券即可。凡領券成功者可享「400元全家滿額購物金」及「屈臣氏100元滿額購物金」雙重優惠。

●萊爾富
萊爾富開放透過「Hi-Life VIP APP」及「Life-ET機台」領取五倍券，其中，若為萊爾富會員可使用Hi-Life VIP APP，進入「紙本振興五倍券領取入口」後，輸入政府發送簡訊登記序號、身分證後4碼、驗證碼再按下確認鈕，憑條碼即可至櫃檯領券。

非會員者則可使用選定支領券門市Life-ET機台，於首頁點選「振興五倍券」進入「取貨振興五倍券」，接著插入健保卡或輸入取貨序號加身分證後4碼（2擇1），接著憑取貨單及身分證明文件（健保卡或身分證）至櫃台領券即可。凡領券成功者可享「Hi Café 大杯美式或大杯拿鐵咖啡買1送1」、「滿額購物金50元」，會員則還可多獲30Hi點。

●OK mart
OK mart開放透過「OK APP」及「OKgo機台」領取五倍券，且無論為會員或非會員皆可使用OK APP領券，先是點選「紙本振興五倍券」首頁活動圖檔，接著輸入政府發送簡訊登記序號、身分證末4碼，確認後即可憑條碼加身分證或健保卡至櫃檯輕鬆領券。

另也可藉由OKgo事務機進入「振興五倍券專區」點選領取，接著插入健保卡或輸入領取序號及領取人身分證末4碼，最後憑小白單至櫃檯完成領券。凡領券成功者可享「10元滿額優惠」。

▲▼紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）

▲紙本五倍券超商領取流程。（圖／經濟部提供）

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