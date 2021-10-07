雲林縣府打造「親水綠軸」　濁水溪文化園區即將完工

▲濁水溪原本揚塵嚴重，雲林縣長張麗善指出，這幾年縣府透過各項治理措施，不只綠覆蓋、水覆蓋面積提升，提供民眾休閒運動空間，讓民眾親近濁水溪、認識濁水溪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為打造濁水溪親水綠軸，推動「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」，於去年9月動工，雲林縣長張麗善、水利處長許宏博、縣議員李明哲、游淑雲、廖偉晴、雲林縣肉品市場董事長鍾任明、西螺鎮農會總幹事廖錦富等人視察工程進度，張麗善表示，園區內除有步道、導覽解說設施，還有親水共融遊戲區。

▲「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」設置親水共融遊戲區，提供兒童遊憩空間，舊的引西圳河道則改造為濕地環境，工程預計10月中旬竣工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

濁水溪揚塵嚴重，雲林縣長張麗善指出，這幾年縣府透過各項治理措施，不只綠覆蓋、水覆蓋面積提升，揚塵事件日也由2017年59天次降至2020年9天次，改善幅度高達85%，希望透過親水園區的建置，減少濁水溪風沙影響，提供民眾休閒運動空間，也逐步將引西圳導水路的水岸環境、水門設施及路徑整理出來，配合導覽解說設施，讓民眾親近濁水溪、認識濁水溪。

水利處長許宏博表示，濁水溪親水文化園區改善工程總經費為4609萬8000元，其中水利署補助3780萬元，縣府自籌829萬8000元，主要工程項目為建立環狀親水步道系統及堤頂休閒綠廊，設置水利設施解說廣場，串聯石敢當、日治時期水針、延平老街口等文史景點，並設置親水共融遊戲區，提供兒童遊憩空間，舊的引西圳河道則改造為濕地環境，工程預計10月中旬竣工。

▲「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」主要工程項目為建立環狀親水步道系統及堤頂休閒綠廊，設置水利設施解說廣場，串聯石敢當、日治時期水針、延平老街口等文史景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣議員李明哲、游淑雲、廖偉晴表示，感謝四河局、五河局及縣府關心西螺地區休閒觀光發展，西螺大橋是雲林非常重要的指標，週邊水環境、綠環境的整建與優化，有助提升外地或本地遊客到西螺的意願，這裡早晨、傍晚都有許多人在散步，居民都希望有更多可以遮蔭的地方，讓大家隨時都可到這裡休閒運動。

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