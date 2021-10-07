　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣府打造「親水綠軸」　濁水溪文化園區即將完工

▲濁水溪原本揚塵嚴重，雲林縣長張麗善指出，這幾年縣府透過各項治理措施，不只綠覆蓋、水覆蓋面積提升，提供民眾休閒運動空間，讓民眾親近濁水溪、認識濁水溪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲濁水溪原本揚塵嚴重，雲林縣長張麗善指出，這幾年縣府透過各項治理措施，不只綠覆蓋、水覆蓋面積提升，提供民眾休閒運動空間，讓民眾親近濁水溪、認識濁水溪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為打造濁水溪親水綠軸，推動「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」，於去年9月動工，雲林縣長張麗善、水利處長許宏博、縣議員李明哲、游淑雲、廖偉晴、雲林縣肉品市場董事長鍾任明、西螺鎮農會總幹事廖錦富等人視察工程進度，張麗善表示，園區內除有步道、導覽解說設施，還有親水共融遊戲區。

▲濁水溪原本揚塵嚴重，雲林縣長張麗善指出，這幾年縣府透過各項治理措施，不只綠覆蓋、水覆蓋面積提升，提供民眾休閒運動空間，讓民眾親近濁水溪、認識濁水溪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」設置親水共融遊戲區，提供兒童遊憩空間，舊的引西圳河道則改造為濕地環境，工程預計10月中旬竣工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

濁水溪揚塵嚴重，雲林縣長張麗善指出，這幾年縣府透過各項治理措施，不只綠覆蓋、水覆蓋面積提升，揚塵事件日也由2017年59天次降至2020年9天次，改善幅度高達85%，希望透過親水園區的建置，減少濁水溪風沙影響，提供民眾休閒運動空間，也逐步將引西圳導水路的水岸環境、水門設施及路徑整理出來，配合導覽解說設施，讓民眾親近濁水溪、認識濁水溪。

水利處長許宏博表示，濁水溪親水文化園區改善工程總經費為4609萬8000元，其中水利署補助3780萬元，縣府自籌829萬8000元，主要工程項目為建立環狀親水步道系統及堤頂休閒綠廊，設置水利設施解說廣場，串聯石敢當、日治時期水針、延平老街口等文史景點，並設置親水共融遊戲區，提供兒童遊憩空間，舊的引西圳河道則改造為濕地環境，工程預計10月中旬竣工。

▲濁水溪原本揚塵嚴重，雲林縣長張麗善指出，這幾年縣府透過各項治理措施，不只綠覆蓋、水覆蓋面積提升，提供民眾休閒運動空間，讓民眾親近濁水溪、認識濁水溪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」主要工程項目為建立環狀親水步道系統及堤頂休閒綠廊，設置水利設施解說廣場，串聯石敢當、日治時期水針、延平老街口等文史景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣議員李明哲、游淑雲、廖偉晴表示，感謝四河局、五河局及縣府關心西螺地區休閒觀光發展，西螺大橋是雲林非常重要的指標，週邊水環境、綠環境的整建與優化，有助提升外地或本地遊客到西螺的意願，這裡早晨、傍晚都有許多人在散步，居民都希望有更多可以遮蔭的地方，讓大家隨時都可到這裡休閒運動。

▲濁水溪原本揚塵嚴重，雲林縣長張麗善指出，這幾年縣府透過各項治理措施，不只綠覆蓋、水覆蓋面積提升，提供民眾休閒運動空間，讓民眾親近濁水溪、認識濁水溪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林身障男騎單車誤闖快速道路　台西警一路護送

►傳承過世雙親「善」的精神　楊善鳳贈予雲林消防災情勘查車

►70歲老千誆助80歲翁辦農保　詐得4萬爽2天遭逮身上剩4千

►麻糬名店「幸福翔綺」遭詐！　品牌、8000萬房產被「整碗捧走」


 

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
台積電ADR崩跌30%！苦主淚喊「1百萬沒了」：前幾個月還在
辣妹走路滑手機「遭噁男突襲」　壓地狂摳下體
高配息不只有0056　這8檔ETF配息率衝5%
鳳梨挺陳柏惟！　被酸民罵爆怒了：誰都曾經犯錯
屏東挖眼男未被聲押　變「自願」住院治療…警方、衛生局說話了
連續傳爆炸巨響！網驚：大地震還是開戰...消防局回應了
LIVE／二級微解封　侯友宜最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣公布防疫放寬措施　遶境、遊行、徒步進香仍暫不開放

台東太平洋左岸咖啡　今起在全台黑沃咖啡喝得到

電動代步車故障卡路中　警民伸援手！身障婦揪甘心

台南市房地產交易過熱　被央行列入第2戶購屋貸款無寬限期

雲林縣府打造「親水綠軸」　濁水溪文化園區即將完工

國慶3天連假南下墾丁、台東　潮州警規劃最佳替代路線

環球科大海外青年技術班　11生報考技術士技能檢定全數通過

光臨藝術節搶五倍券商機　竹市「買爆」加碼三部曲

雲林身障男騎單車誤闖快速道路　台西警一路護送

高齡者行的安全　台東縣府社福關懷據點宣導反應熱烈

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

台東縣公布防疫放寬措施　遶境、遊行、徒步進香仍暫不開放

台東太平洋左岸咖啡　今起在全台黑沃咖啡喝得到

電動代步車故障卡路中　警民伸援手！身障婦揪甘心

台南市房地產交易過熱　被央行列入第2戶購屋貸款無寬限期

雲林縣府打造「親水綠軸」　濁水溪文化園區即將完工

國慶3天連假南下墾丁、台東　潮州警規劃最佳替代路線

環球科大海外青年技術班　11生報考技術士技能檢定全數通過

光臨藝術節搶五倍券商機　竹市「買爆」加碼三部曲

雲林身障男騎單車誤闖快速道路　台西警一路護送

高齡者行的安全　台東縣府社福關懷據點宣導反應熱烈

美國要求台積電交出機密　科技部長吳政忠：政府一定做最大後盾

MLB運彩分析／紅襪vs光芒　推薦投注光芒

奴才挑戰貼回新門紙　主子快手加工抓破大洞…囂張露「惡魔微笑」

台東縣公布防疫放寬措施　遶境、遊行、徒步進香仍暫不開放

他用「貓語App」翻譯喵星人說話　結果網全笑噴：不愧是貓皇

五倍券玩離島、花東免梭哈！易飛網「澎湖機加酒3,999元」超省

台東太平洋左岸咖啡　今起在全台黑沃咖啡喝得到

溫妮砸「350萬頭期款」出片！　分手李玉璽2年零桃花：我是絕緣體

台積電ADR崩跌30%！苦主淚喊「1百萬沒了」：前幾個月還在看車房

啃老男「一刀穿心」刺死工讀生！庭上冷言：非常抱歉　下場出爐

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

台南工務局抽金鏟、對戒好運成雙

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

國民黨黨部法拍　民眾黨巧合徵菁英

基隆暖暖消防分隊廳舍嶄新落成

台南市府員工上班群組賣東西從嚴處理

新北貢寮鮑混養紫海膽　提高養殖池潛力增產量

熱血民代助理call警阻詐百萬現金

電動車切勿自行改裝

撫慰疫後心靈　台中文資局舉辦國際插畫家聯展

所長帶頭一夜破2刑案

3歲娃包尿布、帶水壺溜出門玩　警牽著他回家

國慶連假飯店民宿大客滿　估7萬遊客擠爆墾丁　

台南消防之友會頒發工作獎勵金

新冠+流感間隔7天　雙管齊下減低重症機率

更多熱門

相關新聞

環球科大海外青年技術班　11生報考技能檢定全過關

環球科大海外青年技術班　11生報考技能檢定全過關

環球科技大學第39期海外青年技術班，從馬來西亞跨海來台就讀「創意餐飲與烘焙科」，距離結訓僅剩半年，班上11位學生報考技術士技能檢定，全數通過「烘焙食品麵包丙級技術士證」，一圓烘焙夢，為環球科大爭光，同時以烘焙技能為自己開啟美好的人生。

身障男騎單車誤闖快速道路　台西警安全護送

身障男騎單車誤闖快速道路　台西警安全護送

環球科大30周年校慶聯展　「鷹揚環球」揭幕

環球科大30周年校慶聯展　「鷹揚環球」揭幕

70歲老千誆助80歲翁辦農保　詐得4萬爽2天

70歲老千誆助80歲翁辦農保　詐得4萬爽2天

交通安全月麥寮街上道安踩街活動

交通安全月麥寮街上道安踩街活動

關鍵字：

親水綠軸濁水溪親水文化園區整體改善計畫雲林西螺鎮濁水溪

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

基本工資確定要漲了！　勞長許銘春表態：至少3%

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面