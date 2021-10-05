中午點百元燒賣　外送費竟高達25倍！網紅接電話傻眼

▲網紅點110元燒賣，付了超過2,500元的外送費。（圖／翻攝抖音／寶魯日）



記者柯振中／綜合報導

外送平台愈來愈普及，不少人生活仰賴外送。大陸一位網紅住在烏拉特草原，日前透過App，點了25元（人民幣，下同，約新台幣108元）的燒賣，沒想到外送費高達584元（約新台幣2,530元），讓粉絲們全看傻眼。

網紅「寶魯日」在社群媒體「抖音」分享，由於覺得天氣有點冷，當天不想煮飯，也想試試看，住在草原上，還能不能使用外送功能，因此打開App點餐。

▼寶魯日等了許久，餐點才送達。（圖／翻攝抖音／寶魯日）



依據影片內容，「寶魯日」當天點了一份燒賣，要價25元（約新台幣108）元，下方顯示的外送費則是584元（約新台幣2,530元），外送費用比餐點費用高了近25倍。

▲▼連續點好幾次，都是同一名外送員，才知道該處外送員就他一人。（圖／翻攝抖音／寶魯日）



「寶魯日」當天上午11點48分下了訂單，直到下午3點43分，才接到外送員的電話，等於外送員花了3個多小時，才將餐點送達。

後續「寶魯日」還透過不同平台下訂單，結果來的都是同一個人，一問之下才知道，因為草原太偏僻，沒有人要送，所以外送員「多開」兼職，藉此多賺一點，所以不管怎麼點，都是同個人來送。

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