髒亂環境偷製造口罩獲利6百萬　法律系畢業負責人求輕判下場曝

▲新北市八里區的慶豐公司未經核准擅自製造醫療用口罩、OK繃海削約6百萬。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區慶豐商貿公司，疫情間在僅取得醫療器材販賣執照，而未取得醫療器材製造工廠設立登記許可下，從2018年起，分別自國內外的廠商購得「醫用口罩」、「潘蜜斯衛生套」等半成品，在未消毒、清潔的環境下，將醫療器材徒手分裝入標記有「慶豐」等字樣包裝。士林地院今宣判，陳姓負責人被依違反藥事法判刑3月，得易科罰金9萬，緩刑2年。

去年2月，士林地檢署搜索慶豐公司及其倉庫等3處，起出7000多片醫療用口罩、OK繃130萬片。進一步發現該公司從2018年起，分別自國內外之廠商購得「醫用口罩」、「好貼綳膠布」、「便利妥急救綳敷料」、「潘蜜斯衛生套」以及「特樂舒衛生套」等半成品。

經調查，工廠人員在分裝過程是在未消毒、清潔的環境下，甚至以徒手方式將醫療器材分別裝入標記有「慶豐」等字樣的零售包裝中，短短2年不法獲利約6百多萬。

審理期間，擁有法律系碩士學位的負責人陳鋒銘（47歲）不但認罪求緩刑，解釋，近年才承接家業經營慶豐公司，更稱目前已積極取得製造執照，更求情自己還有母親及2個小孩需要撫養，很希望能有改過自新機會。

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