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洪孟楷：BNT到貨量「超莫趕Z」　民間捐贈疫苗即將超過政府自購

▲▼洪孟楷批評政府採購疫苗效率不彰。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▲洪孟楷批評政府採購疫苗效率不彰。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣疫苗數量短缺，引起在野黨批評政府的疫苗政策。國民黨立委洪孟楷7日批評，民間要採購BNT疫苗時被政府阻撓，結果現在民間捐贈疫苗數量，即將超過政府自購，「負責疫苗採購、當初洽談合約的，難道不需面對政治責任嗎？」。

洪孟楷透過臉書質疑，再次感謝鴻海永齡基金會、台積電、慈濟的大愛捐贈BNT疫苗；但感謝的同時，一樣都是採購，民間能夠掌握出貨時程，週週到貨、總量管制，政府採購的莫德納或是AZ卻都是保密到家，到底有什麼不同？民間捐贈「超莫趕Z」，就問民進黨政府的高官們，你們難道不汗顏嗎？

洪孟楷強調，BNT疫苗民間要採購時，當時祭出八大關，一下要原廠授權書、一下要證明文件，蘇貞昌陳時中更在立院說「現在誰都沒有貨」，直到七月中才放行購買，而僅一個半月，九月就能有第一批貨進來。到目前為止，短短一個月就即將到貨破五百萬劑，對比AZ第一批貨三月到現在整整快七個月，BNT能夠後發先至，如果沒有當初的阻擾，說不定只會更快不會慢。

洪孟楷批評，因為國人的共同努力，所以疫情現在逐步趨緩，但不代表國人是放心的，還沒有打完整兩劑疫苗形成集體保護力前，誰都無法安心。而數字會說話，當民間能夠買的量既足又準時到貨，負責疫苗採購、當初洽談合約的，難道不需面對政治責任嗎？千方百計想讓國人無選擇而施打高端計畫儼然失敗，現在還不趕快催促自購疫苗，BNT超過自購疫苗數量的那天，也將幫民進黨政府無能施政簿上再添一章。

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