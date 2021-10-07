大新竹升格「就。很。有力」　竹科媽媽掛看板力挺

▲新竹縣市重要路口出現訴求大新竹升格的看板，引發熱議。（圖／「竹科媽媽」吳小姐提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅日前拋出「大新竹」合併升格，引發民眾熱烈迴響。近日一群在地「竹科媽媽」搶搭時下手機廣告文案，在新竹縣市重要路口豎立看板，訴求大新竹升格將促成「交通就很順」、「竹科就很有力」、「水就很好喝」。竹科媽媽代表吳小姐說，最期待教育資源落差、塞車等問題能透過升格解決，提升生活品質。

近日新竹縣、市街頭包括經國民生路口、68快速道路竹東匝道口紛紛出現創意看板，主打竹科優勢、交通、教育、喝好水、觀光旅遊，呼應林智堅大新竹升格的倡議，看板文宣搶搭流行梗，訴求「大新竹升格就很有力」讓竹科更有競爭力、「大新竹升格就很順」上班下班不塞車、「大新竹升格就很好喝」乾淨水放心喝，引發新竹市民關注。

原來，這些看板來自一群竹科媽媽的創意發想。吳小姐說，期盼透過升格解決長期困擾民眾的問題，包括水源管理、塞車、教育資源不均等問題，透過整合，也能讓新竹縣市的觀光大爆發。

新竹市民江先生也說，自從移居新竹後「交通是心中永遠的痛」，大新竹交通需要通盤規劃，尤其期待輕軌能盡快實現，真正解決長期以來縣市缺乏公共運輸的問題。

根據民進黨內部民調，自林智堅拋出大新竹合併升格議題，1個多月以來，國人支持升格的比例已從5成提升至6成，林智堅近日也積極啟動竹縣拜訪行程，上周特地前往新埔柿子農場請益，媒合竹市青創店家，打出大新竹產業行銷第一步。

據了解，行程曝光後，已有不少竹縣產業界人士，私下力邀林智堅前往交流，對於大新竹升格也表達樂觀期待。

▲新竹縣市重要路口出現訴求大新竹升格的看板，引發熱議。（圖／「竹科媽媽」吳小姐提供）

▲「竹科媽媽」們掛看板表達對大新竹合併升格的支持。（圖／「竹科媽媽」吳小姐提供）