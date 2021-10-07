　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大新竹升格「就。很。有力」　竹科媽媽掛看板力挺

▲▼「竹科媽媽」搶搭時下手機廣告文案，在新竹縣市重要路口豎立看板，訴求大新竹升格。（圖／「竹科媽媽」吳小姐提供）

▲新竹縣市重要路口出現訴求大新竹升格的看板，引發熱議。（圖／「竹科媽媽」吳小姐提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅日前拋出「大新竹」合併升格，引發民眾熱烈迴響。近日一群在地「竹科媽媽」搶搭時下手機廣告文案，在新竹縣市重要路口豎立看板，訴求大新竹升格將促成「交通就很順」、「竹科就很有力」、「水就很好喝」。竹科媽媽代表吳小姐說，最期待教育資源落差、塞車等問題能透過升格解決，提升生活品質。

近日新竹縣、市街頭包括經國民生路口、68快速道路竹東匝道口紛紛出現創意看板，主打竹科優勢、交通、教育、喝好水、觀光旅遊，呼應林智堅大新竹升格的倡議，看板文宣搶搭流行梗，訴求「大新竹升格就很有力」讓竹科更有競爭力、「大新竹升格就很順」上班下班不塞車、「大新竹升格就很好喝」乾淨水放心喝，引發新竹市民關注。

原來，這些看板來自一群竹科媽媽的創意發想。吳小姐說，期盼透過升格解決長期困擾民眾的問題，包括水源管理、塞車、教育資源不均等問題，透過整合，也能讓新竹縣市的觀光大爆發。

新竹市民江先生也說，自從移居新竹後「交通是心中永遠的痛」，大新竹交通需要通盤規劃，尤其期待輕軌能盡快實現，真正解決長期以來縣市缺乏公共運輸的問題。

根據民進黨內部民調，自林智堅拋出大新竹合併升格議題，1個多月以來，國人支持升格的比例已從5成提升至6成，林智堅近日也積極啟動竹縣拜訪行程，上周特地前往新埔柿子農場請益，媒合竹市青創店家，打出大新竹產業行銷第一步。

據了解，行程曝光後，已有不少竹縣產業界人士，私下力邀林智堅前往交流，對於大新竹升格也表達樂觀期待。

▲▼「竹科媽媽」搶搭時下手機廣告文案，在新竹縣市重要路口豎立看板，訴求大新竹升格。（圖／「竹科媽媽」吳小姐提供）

▲新竹縣市重要路口出現訴求大新竹升格的看板，引發熱議。（圖／「竹科媽媽」吳小姐提供）

▲▼「竹科媽媽」搶搭時下手機廣告文案，在新竹縣市重要路口豎立看板，訴求大新竹升格。（圖／「竹科媽媽」吳小姐提供）

▲「竹科媽媽」們掛看板表達對大新竹合併升格的支持。（圖／「竹科媽媽」吳小姐提供）

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
華航女機師染Delta？　陳時中：正確基因定序明後天公布
快訊／陳時中宣布：莫德納明天到
BNT開放「全年齡層接種」　時間點曝光
快訊／連續8天本土+0！　今增4例境外移入
物價飆！蚵仔麵線一碗多少？主計長答：20元　全場驚呆
LIVE／BNT「限時加開預約」下午收單　陳時中最新說明
邀合作被打臉！　連千毅怒嗆「藝人賺沒有我多」：哪幾個開勞斯萊
結婚8年狂啪老公沒懷孕！和老闆激情一夜　她驗孕驚：中了
【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

YouBike騎破2億人次！　北市推3活動抽iPhone 13、1萬元現金

「我們跟郭董不錯」　蔡壁如：「不排除」2024柯郭合

「民進黨護陳柏惟令人想吐」　趙少康一張圖酸：這些人是要一起陪葬？

【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

五倍券明上路　蘇貞昌提醒各部會：注意流程、勿造成混亂

大新竹升格「就。很。有力」　竹科媽媽掛看板力挺

民眾黨、國民黨好感度黃金交叉　李艷秋曝藍營兩個可能走向

鄭文燦加入湧言會直播「燦笑摸頭」　勉勵口譯哥：台北需城市外交

黃揚明爆陳柏惟「還有很多黑料」　建議3Q團隊做好準備

LIVE／國慶大典表演搶先看！　陸海空三軍戰力亮相

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

YouBike騎破2億人次！　北市推3活動抽iPhone 13、1萬元現金

「我們跟郭董不錯」　蔡壁如：「不排除」2024柯郭合

「民進黨護陳柏惟令人想吐」　趙少康一張圖酸：這些人是要一起陪葬？

【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

五倍券明上路　蘇貞昌提醒各部會：注意流程、勿造成混亂

大新竹升格「就。很。有力」　竹科媽媽掛看板力挺

民眾黨、國民黨好感度黃金交叉　李艷秋曝藍營兩個可能走向

鄭文燦加入湧言會直播「燦笑摸頭」　勉勵口譯哥：台北需城市外交

黃揚明爆陳柏惟「還有很多黑料」　建議3Q團隊做好準備

LIVE／國慶大典表演搶先看！　陸海空三軍戰力亮相

北市曝華航女機師染Delta　陳時中：正確基因定序明後天公布

iPhone 13 Pro現省2萬8！想換手機看這裡　電信業者五倍券優惠盤點

紅雀淘汰金廣鉉結束球季　季後賽亞洲人剩澤村拓一、崔志萬

柯瑞找回三分準星！小將波爾2戰轟47分　嘴綠膝蓋猛撞小河流肋骨

第12屆金音獎入圍名單公布！　「整排都是知名歌手」主席是金曲贏家

不放棄！彰濱溺水少年失蹤17天　海巡消防仍在搜尋

談厄文不願接種疫苗　太陽保羅：這得由球員自己決定

玳瑁媽媽見2幼貓被誘捕失落逃走　重新團圓「震驚回頭」望愛媽

女星太閒和詐騙集團私訊聊天！　「最近不好因為你」對方秒神回覆

業務員7度車震13歲小女友還誘拍裸照　少女父氣炸提告

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

政治熱門新聞

「1年狂減35kg」變正妹被酸太閒　女議員反擊

快訊／女機師染Delta　北市匡列居隔9人、擴大採檢149人PCR全陰性

傳刪Q若過「罷免江啟臣」反制　基進黨回應了

陳柏惟認了疲勞駕駛　「我非常不好意思」

【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

快訊／華航女機師確診Delta

黃揚明建議陳柏惟要準備好：還有很多黑料

「罷韓給韓國瑜懺悔機會」　他奉還陳柏惟這句

精神衛生法為何不修法？王婉諭：民代覺得會換成選票嗎

國慶預演今登場　總統府周邊11時至17時交通管制

基進黨喊「罷免江啟臣」　朱立倫一句話反酸陳柏惟肇逃

陳柏惟肇逃「騎士腦膜出血」　他一查傻了：交通提案掛零？

陳柏惟坦承肇逃黑歷史　民進黨立委嘆：他年輕時期很辛苦

蘇貞昌宣布：疫苗到貨量將超過台灣總人口

更多熱門

相關新聞

街訪新竹人　意外爆料消費力狂到團購買房

街訪新竹人　意外爆料消費力狂到團購買房

新竹不只高所得，高消費力也讓當地人很有共鳴，就有上班族透露公司主管都會一起團購房子，也有些科技業領到年終後直接去訂車，或是拿去付房子頭期款；另有繪畫家教認為，消費力高低雖然看人，但以自己接案教學所接觸情形來看，家長在栽培小朋友這方面，確實比較大方願意花錢。

停業20年！　老新竹人回憶「ㄅㄆㄇ猴園」掛網求賣3.1億　

停業20年！　老新竹人回憶「ㄅㄆㄇ猴園」掛網求賣3.1億　

全台薪資王出爐！　新竹縣市平均月薪42K、狠甩北市

全台薪資王出爐！　新竹縣市平均月薪42K、狠甩北市

縣市年度競爭力評比出爐　新竹縣市都進前五

縣市年度競爭力評比出爐　新竹縣市都進前五

吳柏毅、熊貓互毆「外送員」恐被停權！foodpanda回應

吳柏毅、熊貓互毆「外送員」恐被停權！foodpanda回應

關鍵字：

新竹林智堅

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

智商最高的TOP 3星座！

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面