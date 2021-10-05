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50年前神預言「全球暖化」沒人信！　氣象學家爆冷得諾貝爾物理獎

▲▼2021諾貝爾物理獎得主真鍋淑郎（Syukuro manabe）。（圖／路透）

▲2021諾貝爾物理獎得主真鍋淑郎（Syukuro manabe）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

2021年諾貝爾物理學獎由美籍日裔氣象學家真鍋淑郎、德國海洋學家兼氣候學家哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）以及義大利理論物理學家帕里西（Giorgio Parisi）共獲殊榮，其中真鍋淑郎、哈塞爾曼獲獎的原因，主要在於早在50年前就預測了全球暖化，也是首度有氣象學者獲得諾貝爾物理獎。

根據瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）發布的新聞稿，90 歲的真鍋和 89 歲的哈塞爾曼因「地球氣候的物理模型、量化可變性和可靠地預測全球變暖」而共同獲獎，這兩人在 1960 年代和 1970 年代開展了開創性工作，為人為氣候變化敲響了早期警報。

▲▼2021諾貝爾物理獎得主德國海洋學家兼氣候學家哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）。（圖／路透）

▲2021諾貝爾物理獎得主德國海洋學家兼氣候學家哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）。（圖／路透）

瑞典皇家科學院聲明說，真鍋在 1960 年代的工作證明了大氣中二氧化碳含量的增加如何導致地球溫度升高，10年後，哈塞爾曼創建了一個將天氣和氣候聯繫起來的模型。

諾貝爾物理學委員會（Nobel Committee for Physics ）主席韓森（Thors Hans Hansson）指出，這是一個物理獎，然而氣候的理論模型完全奠基在物理。

根據CNN報導，美國物理學會首席執行官莫洛尼 （Michael Moloney） 表示，「我不能說諾貝爾獎委員會是否有政治訊息，但它清楚地表明，我們所理解的地球系統科學模型軌跡和對我們星球氣候的預測是可信、可靠的科學」

諾貝爾物理學委員會秘書英格爾曼（Gunnar Ingelman）表示，他是第一位進行可靠的徹底計算的科學家如今，幾乎所有氣候模型都依賴於真鍋所做的開創性研究。

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