諾貝爾化學獎今晚揭曉！　搶先預測6大獲獎人選

▲2021諾貝爾化學獎即將於6日正式揭曉。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

2021年諾貝爾化學獎將於台灣時間6日下午5點45分正式揭曉，究竟是哪幾位學者能獲得這項殊榮格外引人矚目。《ETtoday新聞雲》結合BBC科學節目Inside Science與素有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）整理出該獲獎領域的熱門人選與預測分析。

科睿唯安自2002年起，每年都會根據Web of Science的資料進行定量分析，透過量化資料分析來預測年度諾貝爾得主。該公司分別從醫學、物理、化學以及經濟等四大獎項中選出符合諾貝爾等級的研究人員，並授予引文桂冠獎（Citation Laureates），由於該獎項的遴選是透過客觀、高質量的引文數據與權威性指標，因此被視為是極具參考價值的諾貝爾預測名單。

▲尚卡爾·巴拉蘇布拉馬尼安 （Shankar Balasubramanian）與大衛·克倫納曼 （David Klenerman）。（圖／劍橋大學）



以更快的速度與更便宜的價格完成基因定序



尚卡爾·巴拉蘇布拉馬尼安 （Shankar Balasubramanian）與大衛·克倫納曼 （David Klenerman）被稱為是「基因大陸」的哥倫布。在20年前對單個人類基因組進行測序需要10年的時間，並且耗資10億美元，不過巴拉蘇布拉馬尼安與克倫納曼研究出新技術，使這些過程縮短至1天，而費用也僅需1000美元（約新台幣2.7萬元）。而這樣劃時代的新技術，也讓基因定序相關研究能夠適用於新的應用手段，包含診斷與治療癌症及其他疾病，或是對來自新冠病毒的RNA進行測序以跟蹤變種病毒在全球的傳播。

▲卡羅琳·貝爾托西。（圖／史丹佛大學）



生物體內進行化學反應



卡羅琳·貝爾托西（Carolyn Bertozzi）發明了一種對生物體或細胞中的分子進行化學反應但卻可以不破壞分子本身的方法，並稱之為「生物正交化學」。該反應能夠幫助研究人員識別藥物標靶並標記細胞進行成像。

▲貝瑞·哈利維爾。（圖／新加坡國立大學）



自由基、抗氧化劑在人類疾病中的作用



新加坡國立大學資深副校長兼任教務長辦公室資深顧問、醫學院生物化學系特聘教授貝瑞·哈利維爾（Barry Halliwell）深度研究了自由基與抗氧化劑對人體健康的影響，並且發現這些分子與生物體的關係比人類所知的更為複雜。哈利維爾的研究有助於準確確定自由基對人體造成的損害類型以及自由基與抗氧化劑和腦部疾病間（阿茲海默症、癡呆症等）的關係。

▲威廉·L·喬根森。（圖／耶魯大學官網）



溶液中有機與生物分子體系的計算化學方式，有助合理的藥物設計



美國耶魯大學化學系教授威廉·L·喬根森（William L. Jorgensen）被認為是計算化學領域的先驅，而他研究的溶液中有機與生物分子體系的計算化學方式，有助於藥物的設計與合成。

▲澤本光男。（圖／中部大學）



發現和發展了金屬催化活性自由基聚合



澤本光男是日本中部大學前沿研究所教授、京都大學名譽教授，專長精密高分子合成，他發現並研究了金屬催化活性自由基聚合。

2021年諾貝爾獎頒獎時間（以下皆為台灣時間）



10/6（三）化學獎

10/7（四）文學獎

10/8（五）和平獎

10/11（一）經濟學獎

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