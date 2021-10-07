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7成涵蓋率最快這天達標　專家提醒「口罩還是戴著」

▲國內疫情趨緩27日全國降至二級警戒，廣州街觀光夜市人潮漸回流。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫苗涵蓋率7成以上，有機會鬆綁各種防疫管制。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（6）透露，當第一劑疫苗涵蓋率達7成時，相關管制皆可能開放；醫療應變組副組長羅一鈞則說，7成是重要指標，希望可以在月底達成。《東森新媒體ETtoday》推算，該目標最快在本月16日達標，最遲26日以前有機會完成！

依本月5日為基準點，我國第一劑疫苗涵蓋率為57.89%，有1357萬7317人接種；推算7成需達1641萬7554人，尚有逾284萬人需要努力。若以平均25萬劑施打速度推算，再11天達標，日期會落在10月16日。

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不過目前疫苗施打進入第10輪，以第二劑AZ、高端與第一劑BNT疫苗為主，同步有第二劑莫德納疫苗造冊施打，昨天第一劑施打3萬5421劑、第二劑13萬2981劑，若疫苗到貨順利，預期第11、12輪以後第一劑接種速度才會加快，保守估計，推算第12輪施打截止日的10月26日前，7成涵蓋率才會達陣。

▲▼costco,好市多,內湖店,降二級,解封,開放內用,顧客用餐完畢後馬上有員工前往清潔消毒桌椅,梅花座,桌面隔板,新冠肺炎,COVID19。（圖／記者姜國輝攝）

▲疫苗涵蓋率7成以上，有機會鬆綁各種防疫管制。（圖／記者姜國輝攝）

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，目前第一劑疫苗覆蓋率為57％，第二劑覆蓋率更是遠遠不足，加上零星檢疫偷跑的問題，「潛在風險仍存在」，疫苗覆蓋率最好要達到9成左右，才能有群體免疫力。

黃高彬說，「自保」仍是最重要，「只要戴口罩，不怕變異株」，而在降級方面，如果能連續加零超過兩個潛伏期，大約28天，其實就可以降級了。

國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，是否降級，可以依照確診個案數來評估，現在每天僅有零星本土個案「已經可以降了」。他提醒，口罩能戴就戴，尤其在人多場合。

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