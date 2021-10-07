「陳柏惟就是個肇逃懦夫」　羅智強：不下架他沒天理

▲立委陳柏惟被爆肇逃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭逢罷免危機，媒體人黃揚明6日指控，陳柏惟2011年曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才認罪。對此，台北市議員羅智強表示，陳柏惟不只問政品質差、人品也差，「不下架他還有天理嗎？」

對於肇逃一事，陳柏惟解釋，當時警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解，此事件完全是自己的責任。不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。

羅智強表示，陳柏惟這個「肇逃懦夫」把人撞成重傷，被警察抓到，還説跑掉只是因為慌了，説得像是自己勇於負責主動到案一樣，「事實上，如果不是剛好有道路監視器拍到、鐵證如山，他會出來面對嗎？」

對於許多綠營立委、議員到陳柏惟致歉文留言打氣，羅智強指出，吳思瑤、蔡其昌等一拖拉庫的民進黨立委，竟然去給這個「肇逃懦夫」加油打氣，令人驚訝，「這是一個什麼樣的瘋狂集團？」

國民黨黨主席朱立倫稱陳柏惟是「三零立委」、問政品質差，但陳柏惟上會期領銜主提了七項法案，基進黨也表示要告朱立倫造謠，對此，羅智強表示，朱立倫還真錯了，陳柏惟何止問政品質差，人品更差，挺萊豬、拒國際認證疫苗、主張階段性開放娛樂性大麻，「現在加一條最讓人不齒的肇逃！」

對於肇逃一事，陳柏惟解釋，當時警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解，此事件完全是自己的責任。不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。

對於批評，陳柏惟強調，這不是抹黑、這是事實，但是跟罷免案一定要區別來看，因為當時自己沒有立委身份，「那時我還不是那麼成熟」，他也反省人生有些事情要調整，後來參選相信選民也能夠理解，但是在立委罷免案滾滾而來時，發生這件情造成大家擔心，「我感到非常不好意思。」