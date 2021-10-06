華航女機師「突破性感染」確診　同機組員採檢結果出爐

▲華航一名貨機女副機師確診，同機組員篩檢皆為陰性。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

國內今（10/6）新增新冠肺炎5例境外移入個案，其中一例則為一名華航女副機師，由於已接種兩劑疫苗，依規定進行5+9檢疫期滿後經採檢後呈陽性。中華航空稍早回應，目前全力配合疫調匡列相關接觸人員，目前同機組員經篩檢後均為陰性。

今國內新增5例境外移入個案，其中一位為華航副機師。中央流行疫情指揮中心表示，該名個案同住家人共4人，目前均在居家隔離中，小孩就讀學校也已預防性停課，目前家屬等6名接觸者都採檢陰性，職場接觸人等還在匡列中。

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華航表示，該名機師執行完長程線貨機任務後，遵照「機組人員防疫健康管控措施作業原則」規定，於防疫旅館完成5天居家檢疫，居檢後PCR檢驗為陰性，再繼續進行加強版自主健康管理，10月5日依規定再次篩檢驗出陽性，衛生單位已安排送醫。

華航說明，會全力配合疫調及人員匡列，同機組員目前篩檢皆為陰性。

華航也說，經內部初步調查，該機師在外站都嚴格遵守防疫規定，返台居隔完成後，也落實加強自主健康管理。該位機師已完成兩劑疫苗接種，並經檢驗確認有抗體。也再次提醒機組員，病毒無所不在，務必做好個人防護及隨時注意清潔消毒，也懇請社會大眾支持與鼓勵堅守崗位並嚴遵防疫規範的機組員及其家人。