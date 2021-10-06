快訊／蔡英文正告北京：共機擾台已嚴重破壞區域和平穩定

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文6日於中常會，針對共機近日多次擾台表示，中國的做法，已經嚴重破壞區域的和平穩定，她要正告北京當局，務必要有所克制，避免擦槍走火。

蔡英文在會中表示，這週疫苗陸續到貨，接種人口涵蓋率到今天已經達到5成8，預計國慶前可以達到6成，隨著疫情受到控制，防疫措施鬆綁不降級，我們一定會持續注意疫情的狀況，她要謝謝這段期間，民眾自動自發的配合，也要提醒大家，繼續維持防疫習慣，避免疫情有再次升高的機會。

蔡英文強調，這禮拜日本國會選出岸田文雄先生為新任首相，她要對岸田首相表達祝福，希望台日關係持續友好，「我們也特別感謝卸任的菅義偉首相，過去對台灣在各方面的支持」。

蔡英文指出，國民黨主席朱立倫已經就任國民黨黨主席，如同她上週所說，期盼國民黨在朱主席的帶領之下，能夠讓政黨政治，回到良性競爭的常態，尤其這個會期，立法院有許多重大預算跟法案要處理，相信民眾會期待，質詢與審查可以盡快開始，而不是總是看到杯葛空轉、官員枯坐一天的畫面。

蔡英文表示，再過幾天就是國慶日，也要呼籲朝野政黨，對內彼此競爭，對外務必要一致團結。

最後，蔡英文表示，這幾天看到中國的軍機，不斷侵擾我們西南空域，國軍也隨即升空攔截。區域情勢的變化，已經成為國際社會共同關注的議題。她說，對岸的做法，已經嚴重破壞區域的和平穩定，在這裡她要正告北京當局，務必要有所克制，避免擦槍走火。

