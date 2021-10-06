盜貴婦存款又偷開藍寶堅尼　豪宅保全「踐踏住戶信賴」下場曝

▲詹姓保全偷開住戶藍寶堅尼還盜領存款，被法官痛斥踐踏住戶信賴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

詹姓男子去年擔任台北市豪宅「逸仙居」保全時，因為發現有住戶忘記鎖門，闖入偷走貴婦存摺、印鑑，盜領18萬元花用殆盡，還趁貴婦女婿把藍寶堅尼名車鑰匙暫放櫃台的時候，偷偷開出去過乾癮，台北地院審理後痛批詹男「踐踏住戶對保全的信賴」，依侵入住宅竊盜等罪，判詹徒刑10個月，可易科罰金30萬元。

詹姓保全在東窗事發後已遭開除，他原本是保全公司派駐逸仙居的保全，被控2020年2月初，他發現4樓貴婦住戶外出忘了鎖上自家大門，直接就開門潛入，偷走貴婦的銀行存摺、印鑑後，分2次到銀行盜領貴婦提款各11萬、7萬元。

之後，貴婦的女婿因為臨時有事，在5月間暫時把愛車藍寶堅尼的車鑰匙託付詹男保管，沒想到詹男竟利用住戶的信任，大搖大擺把車開出去兜風，再開回來的時候被當場抓包。

檢察官認為詹男偷開名車後主動歸還，依職權處分不起訴，只起訴詹男偷存摺盜存款部分，台北地院審理後，認為詹男踐踏住戶信賴，但考量他被起訴後坦承犯罪，且有意彌補被害人損失，依1個侵入住宅罪，2個行使偽造私文書罪，各判徒刑3月，合併應執行10個月，得易科罰金；可上訴。

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