「想拿回泰迪熊布偶」她遭強制性交+洗殘廢澡　恐怖前任下場出爐

▲陳男藉前女友向他要求返還泰迪熊布偶，竟徒手掐脖強制性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

陳姓男子藉前女友小雯（化名）欲取回泰迪熊布偶，到女方家中起色心要求洗澡加發生性關係，他不滿求歡遭拒又被討錢，徒手掐住小雯頸部、壓制在牆壁，並要求撥打電話質問蕭姓男友「是否無須返還借款」她趁機呼喊救命又遭爆打。陳男事後更潛入屋內偷走筆電，士林地院審結依強制性交罪判處3年8月、傷害罪處3月、無故侵入他人住宅罪，處拘役20日。

去年8月6日，小雯向陳男要求返還之前被拿走的泰迪熊布偶，陳男進小雯租屋處後，要求小雯幫他洗澡及發生性關係時，遭小雯拒絕，小雯並要求陳男返還積欠她蕭姓男友的5萬元，惱羞成怒的的他徒手掐住小雯頸部，並將小雯壓制在牆壁、地面，毆打過程中，陳男要求小雯撥打電話給蕭姓男友，質問蕭男是否答應過無須返還借款，此時小雯趁機向男友大喊救命。

隨後，陳男不顧被他痛毆的前女友開始哭泣，仍要求小雯跟著他上車談判，拿走小雯的手機與租屋處鑰匙，小雯因手機、鑰匙遭拿走，同時也害怕遭再次毆打，只好同意一起上車。上車後，陳男要求小雯躺在自小貨車後座處，將她的外衣、褲子脫下後，親吻小雯嘴部、胸部，再將陰莖插入小雯陰道內來回抽動，強制性交得逞。

陳男審理時矢口否認有傷害、強制性交的犯行，辯稱「我當天只有跟她聊天，聊天中談到金錢糾紛，就打給蕭，但小雯一直阻止我」，完事後也把買娃娃的錢給小雯，並強調當時他右手受傷，不可能打人。

▼小雯時常遭前任威脅發生性關係。（示意圖／pixabay）

小雯向法官表示，他與陳男從2018年3月開始交往，2019年5月就分手，但陳男斷斷續續以交往時候拍的裸照威脅她，要求發生性關係，這次會報警，是因為案發當天，陳男以IG跟她說要到租屋處還之前他拿走的泰迪熊玩偶，小雯才讓他進租屋處，沒想到陳男就開始脫衣服，說要發生性關係，與男友求救完後想逃跑又遭拉回。

被拉回後，陳男從後面抱住她，面目猙獰的對她說「妳跟我討厭的人很像，我都想殺掉」她只好躲在門邊開始哭，之後被要求上車。上車後，陳男表示「我買新的玩偶給妳」她再次拒絕，他整個人失控，坐在小雯身上，開始脫自己

己褲子，並要求撫摸生殖器，小雯拒絕後就遭侵犯得逞。

過程中，痛苦的小雯不斷問陳男「你明明有女朋友了，為何還要一直來找我」沒想到陳男竟回「妳不是也很舒服嗎」陳男見小雯不斷哭，就問她「載妳去買泰迪熊還是給現金」、「再做愛3次就不來找妳」，忍不住屢次被威脅的小雯只好選擇報警。

合議庭審酌2人原為男女朋友關係，竟僅因口角衝突，率而毆打前女友，並為逞一時性慾，無視性自主權，甚至做完筆錄後，為了拿筆記型電腦侵入租屋處，危害小雯居住安寧，依犯強制性交罪，處有期徒刑3年8月，犯傷害罪，處有期徒刑3月、又犯無故侵入他人住宅罪，處拘役20日，如易科罰金，共11萬1000元。