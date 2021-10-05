停在法院外！法官機車行車紀錄器疑遭剪斷偷走　秒成被害人

▲士林地方法院外，竟有大膽竊賊將法官停放在外的機車行車紀錄器剪下。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

膽大包天！士林地方法院1名男法官將機車停放在法院外，下班時驚見愛車行車紀錄器遭剪下偷走，該名法官表示，他的雙鏡頭行車記錄器使用10個月，遭竊走為後鏡頭，僅剩破損的線材，車殼更有破損情形，事後他也到派出所報案。警方表示目前已調閱監視器積極偵辦中，士林法院外日前也發生藏毒事件，半年內頻傳治安亮燈事件，使得法院同仁人心惶惶。

該名法官上月27日一如往常騎機車上班，並將機車停放在法院外周邊人行道，進法院上班，豈料下班牽車時發現自己的機車後行車紀錄器遭破壞甚至以利器剪斷偷走，僅剩前方鏡頭，連接的線材也遭剪斷破壞。

法官表示，該行車紀錄器才購買僅10個月，總價約6000元，為前、後鏡頭，因法官機車停放位置，後方為少年家事法庭，常有進行保護管束的少年在附近逗留聊天，他事發當下也前往派出所報竊盜案。

▼受害法官將愛車停放在法院外人行道上，卻慘遭竊賊下手。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，士林法院轄區治安疑似亮紅燈！今年5月26日士林法院外汽車美容店，也遭林姓毒犯承租做為毒品的藏放處，更以油桶掩藏共計41.5公斤甲基安非他命，當時更因破壞門聲響過大，一度被法院員工誤以為是開槍。短短半年內，士林法院周圍驚傳治安亮燈事件，也讓法院同仁議論紛紛。

由於法院外監視器數量有限，到現在小偷仍在外逍遙，承辦派出所表示，已函文給法院調閱路口監視器，積極掌握嫌犯，目前尚未確定行車紀錄器是遭撞掉還是被惡意以工具破壞剪掉，且是否涉嫌「加重」刑度，仍有待進一步調查釐清。